„Всичко може да се преобърне“: Френската армия в готовност за потенциална война с Русия

Френската армия трябва да е готова за голям конфликт след три до четири години, заяви генерал Пиер Шил, началник на генералния щаб на сухопътните войски, пише Le Parisien.

Той подчерта необходимостта Франция да се подготви за „заплахи, които нарастват, стават по-спешни и по-радикални“, докато войната в Украйна продължава вече три и половина години.

„Няма непосредствена опасност, но е наложително да можем да действаме“, каза генералът.

Той добави, че френската армия трябва да е готова „още тази вечер“ да защити страната и континента.

„Бих казал дори още тази сутрин. Още тази сутрин всичко може да се преобърне“, посочи Шил.

Генералът предупреди за нарастващите рискове, включително нахлувания на дронове и прелитания на руски изтребители.

„Може да се случи недоразумение и да се създаде порочен кръг", обясни той.

Шил подчерта, че е важно Франция да действа така, че да избегне ескалация на конфликти.

„Още тази вечер френската сухопътна армия е готова да се изправи на защита на нашата страна и нашия континент“, заяви генералът.

Той призова армията да се подготви за бъдещи заплахи и да развива тактически и технически способности, за да отговори на нарастващата нестабилност в Европа.