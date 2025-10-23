„Злокобно болни хора“: Александър Вучич със серия от обиди към евродепутатите

Сръбският президент Александър Вучич отправи серия от остри обиди към депутати в Европейския парламент след приемането на резолюция, осъждаща нарастващата политическа криза и репресиите в страната.

На пресконференция в Белград Вучич нарече евродепутатите „патологични лъжци“ и „тежко и злокобно болни хора“, реагирайки на текста на резолюцията. В документа се изразява загриженост от използването на звуково оръжие от страна на държавната полиция срещу студенти по време на протестите през март тази година.

Резолюцията на Европейския парламент, приета с голямо мнозинство, обвинява режима на Вучич в ескалация на насилието, натиск върху медиите и подкопаване на демократичните институции.