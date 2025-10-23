Испания ще финансира закупуването на американско оръжие за Украйна чрез НАТО

Испанското правителство се присъединява към програмата

Испания ще финансира закупуването на американско оръжие, което да бъде дарено на Украйна. След известни колебания испанското правителство реши да се присъедини към програмата PURL (Списък с приоритетни изисквания на Украйна), координирана от НАТО, за да отговори на исканията на Киев, според правителствени източници, цитирани от El País.

Премиерът на Испания Педро Санчес обсъди този въпрос в телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, а испанският министър на отбраната Маргарита Роблес разговаря с украинския си колега Денис Шмихал. И двамата, според източниците, са изразили пред испанските си партньори спешната необходимост от незабавно удовлетворяване на исканията им за оръжие, за да се справят с руската бомбардировъчна кампания, която разрушава енергийната инфраструктура на страната в навечерието на зимата.

Програмата PURL стартира през август миналата година, след като американският президент Доналд Тръмп отказа да продължи да доставя безплатно оръжие на Украйна, както правеше неговият предшественик Джо Байдън. Предвид невъзможността Киев да плати сметката, няколко страни от НАТО доброволно решиха да финансират покупките. През август бяха подготвени четири пакета с американско оръжие (включително противовъздушни ракети Patriot и ракети с дълъг обсег Himars) на стойност около 2 милиарда долара, които бяха финансирани от Германия, Нидерландия, Канада, Дания, Норвегия и Швеция.

На 15 август, по време на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел, Естония, Латвия, Литва, Белгия, Люксембург, Финландия и Исландия обявиха решението си да се присъединят към програмата, въпреки че пълният списък на донорите не е известен. „Знаем какво е необходимо на Украйна, за да се задържи в борбата, и някои от тези неща могат да бъдат осигурени само от Съединените щати“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рютте, за да обоснове програмата. Министър Роблес остави вратата отворена за бъдещо присъединяване на Испания. „Испания винаги ще бъде част от решението на проблемите и, ако е необходимо да се включим в тази инициатива, за да помогнем на Украйна, приоритетът е Украйна“, заяви тя.

В изпълнение на споразумението, подписано през май 2024 г. в Мадрид от президентите Санчес и Зеленски, Испания вече доставя военно оборудване на Украйна на стойност 1 милиард евро годишно, но става въпрос за материали от национално производство, докато сега става въпрос за плащане на Вашингтон за оръжията, които Киев изисква. Това обяснява резервите на някои страни, като Франция. Въпреки това, както обясняват военни източници, „не можем да дадем на украинците това, което ни е удобно, а това, от което те се нуждаят“. Във вторник, след разговор със Зеленски, Санчес написа в социалната мрежа X:

„Ще продължим да предоставяме помощ в координация с Украйна, за да гарантираме, че получава това, от което се нуждае във всеки момент“.

Испанският президент, който тази седмица се присъедини към декларацията в подкрепа на Украйна, инициирана от осем европейски лидери, ще се срещне в четвъртък със Зеленски на европейската среща на върха в Брюксел, която ще бъде фокусирана върху подкрепата за Киев.

В контекста на много ограничените бюджети в повечето държави членки, ЕС търси начин да продължи да оказва икономическа и военна подкрепа на Украйна, която се сблъсква със сериозни икономически трудности. Освен това, след оттеглянето на икономическата подкрепа от страна на САЩ, Европа е останала сама в подкрепата си за Киев. Украйна се нуждае от амуниции и оръжия със среден и дълъг обсег, особено от технологично напреднали системи за борба с руския агресор. Досега оръжията, доставяни от Вашингтон, бяха от съществено значение. Толкова, че оттеглянето на САЩ като основен военен донор на Украйна е основната причина за спада на военната помощ за нападнатата страна с 43 % спрямо първото полугодие на 2025 г., според Института в Кил.

Съединените щати са престанали да даряват военно оборудване, но искат европейските страни да го купуват, за да го даряват на Украйна. А те, следвайки стратегията да защитят своя съсед от изток, бързат да платят сметката. Съюзниците на Зеленски ще се срещнат в петък в Лондон на поредната среща на така наречената Коалиция на доброволците – в която Педро Санчес планира да участва дистанционно – която се занимава не само с осигуряването на продължаване на помощта (макар и с инструменти като програмата PURL), но и с предлагането на гаранции за сигурността на Киев след евентуално мирно споразумение.

Закупуването на американско военно оборудване от Испания може да допринесе, като страничен ефект, за облекчаване на напрежението между Мадрид и Вашингтон.