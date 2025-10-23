Броят на пристигащите се е удвоил до 16 милиона от 2009 г. насам

Гръцките острови рискуват да загубят своята глобална туристическа привлекателност, тъй като инфраструктурата е натоварена от рекорден брой посетители, предупреди Националната банка на Гърция в нов доклад, цитиран от електронното издание на в. Kathimerini.

Банката изчислява, че през следващото десетилетие са необходими инвестиции в размер на 35 милиарда евро за модернизиране на транспортните, енергийните, водоснабдителните и отпадъчните системи – около 15 милиарда евро повече от сегашните нива на разходи.

Проучването подчертава честите прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването, лошите канализационни системи, неадекватното паркиране, лошите пътища и остарелите пристанища през пиковите туристически месеци.

„Гърция, макар и да остава начело в световните туристически класации, трябва да запази своята привлекателност чрез модерна и устойчива инфраструктура“, се казва в доклада.

Островите вече посрещат почти половината от чуждестранните туристи на Гърция, като броят на пристигащите се е удвоил до 16 милиона от 2009 г. насам. През пиковите месеци гъстотата на посетителите достига 33 посетители на квадратен километър дневно – много по-висока, отколкото в континентална Гърция или в по-широкото Средиземноморие. Въпреки това инвестициите в инфраструктура на глава от населението остават в застой.

Докладът призовава за годишни разходи от 3,5 милиарда евро – в сравнение с 2 милиарда евро – за покриване на сезонния ръст на населението и по-високите разходи за транспорт и доставки. Без подобни подобрения „носещият капацитет“ на островите може да бъде компрометиран.

Ако инвестициите продължат, БВП на острова може да се увеличи от 24 милиарда евро на 30 милиарда евро до 2035 г., докато приходите от туризъм могат да нараснат с 45%, добавяйки 5 милиарда евро годишно. Проучването обаче отбелязва сериозни пропуски в управлението, като настоява за създаването на централен орган, който да контролира планирането, търговете и изпълнението.

Островните общини понастоящем събират около 400 милиона евро годишно от такси за настаняване и круизи, но голяма част се връща обратно в централното правителство. Докладът призовава за пълно реинвестиране на тези средства на местно ниво, заедно с мобилизиране на частен капитал, безвъзмездни средства от ЕС и заеми от Европейската инвестиционна банка.

Без ефективно управление, предупреждава се, ресурсите ще останат блокирани в планове, вместо да се превърнат в функционираща инфраструктура.