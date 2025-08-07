Мюлер се закани да пише история в Канада

Легендата Томас Мюлер за първи път позира с новия си отбор Ванкувър Уйткапс и се закани да пише история. След 25 години в Байерн нападателят не получи предложение за нов договор и премина в клуба от Мейджърлигата.

В социалните мрежи Мюлер взе синьо-бялата фланелка на канадския клуб и каза: "Много е красива!" Там севтовният шампион от 2014 година ще взима по 6,6 милиона евро на сезон. В Байерн заплатата му беше 17 милиона. "Ще пишем история", закани се Мюлер

Бившият германски национал Марко Ройс написа в инстаграм: "Здравей, Томас! Добре дошъл в МЛС! Надявам се, че много ще се забавляваш!"

43 минути след като Мюлер официално се показа с новия екип от официалния акаунт на Байерн го поздравиха: "Желаем ти всичко най-добро, легендо!"