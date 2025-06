Най-малко трима са загинали и 28 са хоспитализирани след инцидент на мост в Брянска област

Трима души са загинали и 28 са били ранени при срутване на пътен мост и дерайлиране на пътнически влак в руската Брянска област, съобщи за руска медия пресслужбата на министерството на извънредните ситуации.

"По предварителна информация на Общоруския център по медицина на бедствените ситуации са пострадали 31 души, от които 3 са починали, а 28 са изпратени в медицински заведения", заяви ведомството.

В момента около 180 души и 60 единици техника работят на мястото на инцидента.

The Russian Ministry of Emergency Situations reported that 3 people were killed & 28 injured, preliminary, in the collapse of a road bridge in the Bryansk region, Russia.

There are reports that one of the bridge's supports was blown up. pic.twitter.com/ptQEfLlIJJ