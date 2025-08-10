Наш атлет на 4 см от европейски медал

Зинга Барбоса Фирмино остана на 4 см от медала в тройния скок на европейското първенство по лека атлетика до 20 г. в Тампере (Финландия). 18-годишният българин от анголски произход зае 4-о място в дисциплината с 15,71 метра, а турчинът Емре Чолак взе бронза с 15,75 м. Шавмпион с 15,93 м стана Франческо Кроти (Италия) пред Еманюел Идина (Франция) с 15,83 м.

Шампионатът завърши снощи, като родни атлети имаше в още три финала. Християн Касабов се класира за бягането за медалите на 110 метра с препятствия, след като завърши втори в полуфинала си с резултат 13,52 секунди – пети по сила сред всички финалисти. Натали Костова беше в играта за отличията в скока на височина, а Сияна Бръмбарова – в скока на дължина, където даде седми по сила резултат – 6,13 метра, в квалификацията.

Така България завършва европейското с още пет финала, след като 15-годишният Стилиян Орлинов зае 12-о място в скока на дължина със 7,06 м.