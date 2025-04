На 65-годишна възраст почина актьорът Вал Килмър

Актьорът Вал Килмър е починал в Лос Анджелис на 65-годишна възраст, съобщава The New York Times.

Причината за смъртта е пневмония, съобщи дъщеря му Мерседес Килмър. През 2014 г. Килмър е диагностициран с рак на гърлото, но по-късно се е възстановил, каза още тя.

Вал Едуард Килмър е американски актьор, известен с ролите си във филмите „Топ Гън", „Жега", „Батман завинаги", „Вратите", „Александър", „Светецът" и „Истински романс". Въплъщавал се е в образите на приличащия на Елвис Пресли идол на тийнейджърите Ник Ривърс в „Строго секретно!" в легендата „Били Хлапето", културния герой Робърт Елиът Бърнс и рок-идолът Джим Морисън. Играл е и Брус Уейн/Батман.

