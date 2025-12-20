Нови светски двойки изгряха на родния небосклон

Заявяват връзката си с общи снимки в социалните мрежи

Тв форматите са най-големите сватовници

Изтичащата година се оказа благодатна за светските рубрики и клюкарските сайтове у нас. Доста нови двойки изгряха на родния небосклон и заявиха връзката си първо с общи снимки в социалните мрежи, а след това - появявайки се заедно на интервюта в телевизиите. Някои от тях са се срещнали и харесали в многобройните телевизионни формати, които в днешно време играят ролята на истински сватовници.

Крисия и Никола Цолов

Талантливата певица и рали пилотът, който е нашият състезател във Формула 2, са една от най-новите двойки, които се разкриха в началото на ноември. Те бяха забелязвани заедно и по-рано, но не афишираха връзката си по никакъв начин. Едва тази есен пуснаха общи снимки от фитнес зала във Валенсия, Испания, където състезателят живее и тренира в академията на Фернандо Алонсо. На Хелоуин публикуваха обща снимка, на която Никола е облечен като Батман, а Крисия - като Жената котка.

Междувременно тя даде интервю в предаването “Преди обед”, където се появи с двете си сестри, и нарече пилота “изключително специален”, призна, че е обвързана и че обича високите скорости подобно на любимия си. Преди няколко дни Крисия отлетя при Никола в Абу Даби след края на тамошния състезателен сезон и вероятно планират обща ваканция. В социалните мрежи се появиха предупреждения към певицата да внимава с бившата приятелка на Никола, испанката Валерия Суарес, която няма ново гадже и вероятно се опитва да си върне българина, пускайки в мрежите свои разголени снимки.

Крисия не крие амбицията си да представи България на песенния конкурс “Евровизия”, както го направи преди години на детския му вариант. Тогава малката певица спечели второто място с песента “Планетата на децата”. Сега 21-годишната девойка експериментира в различни музикални стилове и се старае да преодолява последиците от рано споходилата я слава, включително неизбежната вълна от хейт в мрежите.

Невяна Владинова и Георги Стойчев

Невяна Владинова харесала Жоро Шопа от визитката му в “Игри на волята”.

Бившата национална гимнастичка, която сега е вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика, и неколкократният републикански шампион по кану-каяк, са пример за телевизионна любов. При тях нещата се развиват бързо. Златното момиче го вижда в седмия сезон на “Игри на волята”, харесва го и му пише в социалните мрежи. Георги, който за съжаление напусна игрите рано по медицински причини, благодари на Нова тв за това запознанство.

“По принцип не гледам предаването, но го харесах още от визитката. Преглеждам първите епизоди, за да съм в час кой участва. Стори ми се много забавен и естествен. Изключвам това, че визуално ми допадна, това е ясно”, каза Невяна Владинова в студиото на Елизабет Методиева.

Двамата пуснаха снимки от плаж в Ларнака, Кипър, на една от които се целуват страстно. “Когато просто си пасва”, написа Владинова в социалните мрежи, потвърждавайки своята нова връзка. Преди това за нея се шушукаше, че е имала кратки отношения с актьора Дарин Ангелов, но тя не коментира това, а той го отрече. Жоро Шопа, както наричаха бившия спортист в “Игри на волята”, има дъщеричка от предишна връзка.

Виктор Стоянов и Поли Недкова

Поли Недкова се премести в София заради “ергена” Виктор.

Първият български “Ерген” и актрисата, чиято звезда изгря в “Съни бийч”, се заявиха като двойка на премиерата на филма “Гунди - легенда за любовта” през октомври 2024 г. Те имат връзка от преди това, когато той участваше в “Денсинг старс”, а тя редовно седеше в публиката, но едва на червения килим минаха прегърнати.

Поли Недкова беше част от трупата на Варненския драматичен театър, но заради Виктор се премести в София и сега играе в Театър “Българска армия”. Известно време се изявяваше и в предаването “Преди обед” на бТВ.

Мачото от първия сезон на шоуто “Ергенът” също е актьор, макар досега да не е имал големи роли. След телевизионното риалити той напусна работата си на управител на фитнес-зала и се впусна в шоубизнеса. Снима се в доста реклами, участва и във филма “Чалга” на Мариан Вълев-Куката. Известен е с няколко печално приключили любовни авантюри, но сега изглежда е намерил мечтаната жена, защото подхвърля, че се замисля за семейство и деца.

Благой Георгиев и Мария-Луиза

Благо Джизъса и Мария-Луиза си оперираха носовете заедно.

Бившият футболен национал, известен още като Благо Джизъса, показа новото си гадже, инфлуенсърката и дизайнерка Мария-Луиза, в студиото на Венета Райкова, докато тя все още водеше предаването “Преди обед” по бТВ. Разговорът не мина леко, след като брюнетката отначало отказа да застане пред камерите под предлог, че е болна. Оказа се, че просто преди ефир са се скарали с Благо, което вбеси водещата и тя я затрупа с остри въпроси и морални поучения. По-късно Мария-Луиза не є остана длъжна в социалните мрежи.

Благой има четири деца от три различни жени, Мария-Луиза все още няма рожба. Преди няколко месеца двамата заедно си направиха операция на носовете - нова мода сред звездните двойки.

Меди и Десита

Меди и Десита са най-нашумялата попфолк двойка.

В света на попфолка се развихри нова страст - между изпълнителите Меди и Десита. Двамата се познават отдавна, тя дори е участвала в негова песен, но принадлежат към два враждуващи лагера. Откривател и продуцент на Десита е Галин, който е в открита война с Меди. Преминаването є в отбора на новото гадже може сериозно да спъне кариерата на младата изпълнителка.

Преди Десита Меди имаше връзка с моделката и участничка в риалити формати Моника Валериева. Десита пък беше гадже с певеца Денис Теофиков, който беше намерен мъртъв при загадъчни обстоятелства през 2021 г.