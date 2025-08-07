Обиколката на България - от Приморско до Сливен

Седемдесет и второто издание на Обиколката на България ще се проведе от 30 август до 4 септември, въпреки опитите на хора от старото ръководство да попречат това да се случи. Това заяви председателят на Българска федерация колоездене Евгений Балев на пресконференция, на която присъстваха още неговият заместник Данаил Ангелов, генералният секретар на федерацията Тодор Колев и дългогодишният състезател и говорител на федерацията Георги Лумпаров.

"Щастлив съм, че мога да представя 72-рото издание на Обиколката на България. Миналата година отбелязахме сто години от първото провеждане на Обиколката, от която има само три по-стари - "Тур дьо Франс", "Джиро д'Италия" и Обиколката на Белгия", каза Балев в началото на пресконференцията.

Повече подробности за обиколката даде Колев, който заяви, че до момента 19 отбора са потвърдили участието си в състезанието, което тази година ще се проведе основно на територията на Югоизточна България. България ще бъде представена от четири отбора - Хемус Троян, Витоша, Долчини Про Тийм и Васил Левски, а останалите тимове са от Италия, Унгария, Турция, Словакия, Франция, Германия, Полша, Румъния и Сърбия.

"Обиколката ще стартира на 30 август с пролог по улиците на Приморско. Първият етап на 31 август ще бъде от Приморско през Айтос до Бургас с дължина 122,5 километра. Вторият етап на 1 септември е от Карнобат до Казанлък (135 километра). Третият етап на 2 септември е със старт в Казанлък и финал в Троян, като в него ще се преминат 120 километра и ще бъде преодоляна височината Беклемето. На 3 септември в четвъртия етап ще се кара 200 километра от Габрово през Казанлък до Сливен, като ще се мине през височината Шипка. Последният пети етап на 4 септември е с начало и старт в Сливен, като по кръгов маршрут ще бъдат изминати 115 километра", посочи Колев.

От БФК заявиха, че бюджетът за състезанието е осигурен, като основната част от него идва от Министерството на младежта и спорта.

"Останалите пари идват от спонсори и тук е моментът да им благодаря, защото нито един от тях не се е оттеглил и тя ще се проведе", каза Евгений Балев.

Той бе помолен да коментира и ситуацията, в която се озова БФК само преди два дни. В понеделник Международният колоездачен съюз (UCI) съобщи, че наказва Балев и неговия заместник Данаил Ангелов заради нарушаване на етичния кодекс. Двамата са със спрени права за по две години и с наложени глоби.

"Това, което се случва, е изключително грозно. Тези атаки произлизат от България. Ние сме новото ръководство на БФК, избрани сме демократично, и тук има групичка, свързана със старото ръководство, която се опитва по всякакъв начин да промени нещата и да върне стария статут. Категорично отхвърлям обвиненията за Независимата етична комисия и ще си търся правата пред Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана. В момента нещата са в ръцете на юристите, защото не знаем това наказание дори откога влиза в сила. В решенията не е описано нищо. Всички тези наказания, които са ни наложени, са на база доноси", отговори Евгений Балев.

"Има една група от около осем-девет човека, които непрестанно изпращат имейли без никакви обективни доказателства. Те изпращат имейлите си до Етичната комисия на UCI. После посочват и хора, към които UCI да се обърне за потвърждение. Това са хора от тяхната група. Така се стигна и до това наказание, няма нито едно обективно доказателство. Всичко е на база обясненията в имейли на тези хора до UCI. Няма дори протоколи, нищо. Аз също съм подавал имейли до UCI заради нарушения на (бел. р. - бившия председател на БФК) г-н Драгомир Кузов и на г-н Ивайло Делийски, който беше главен съдия на продължилите четири години шампионати по времето на Драгомир Кузов. Те са част от хора, писали тези имейли с доноси. Те и още пет-шест човека събираха подписи за извънредно общо събрание, което се състоя на 25 май в Пловдив. То бе в нарушение на всякакви закони, защото те иззеха абсолютно всички правомощия на управителния съвет. Те организираха общо събрание, те бяха избрали мандатни комисии и квестори, преди още да са гласувани на общото събрание. Но в крайна сметка резултатът бе 25 гласа за нас, девет гласа против. Тези клубове, които бяха срещу нас, нямат голяма дейност. Някои са с по двама-трима състезатели. Там са родители, счетоводители, ай ти специалисти - хора, които нямат нищо общо със спорта. Данаил Ангелов е човек, който е организирал над 35-40 състезания от международния календар на UCI. На нито едно от тях не е дадена лоша оценка", посочи Лумпаров и добави, че при предишното управление Българска федерация колоездене е била "едно еднолично търговско дружество".

"Тук са организирани европейски първенства, тук са организирани кръгове от Световната купа, всички тези неща са минали с положителни доклади с моето участие. Натопен съм чрез доноси, които не отговарят на истината. През цялото време съм отговарял на всички обвинения към мен, но нито едно доказателство не ми бе предоставено. Обвинението е, че е възможно нещо да съм извършил, но няма доказателства, че съм го извършил. Искаше ми се днес да разкажа повече за нещата, които сме планирали за догодина и за домакинството на София на европейското първенство по даунхил на 11 и 12 септември. Имаме подписан договор, всичко е уточнено, но аз лично съм предприел действия да се оттегля, за да не пострада българското колоездене. Оттеглил съм се и от организацията на състезанието от Международния календар на UCI следващата седмица в Боровец, за да няма нови доноси към БФК, но това не означава, че приемам и една дума от тези долнопробни доноси", добави Данаил Ангелов.

"Ако бях манипулирал резултатите, Изабела Янкова нямаше да стане носител на Европейската и на Световната купа в спускането, защото навън това щеше да си проличи. Каквото българин направи на друг българин, никой друг не може да направи", каза още Ангелов.

"Целта на всичко това беше да се провали провеждането на Обиколката на България, но това няма да се случи. Целта на тези хора е, ако не са те на власт, да не сме и ние. Не мога да кажа какви интереси стоят зад всичко това. Г-н Кузов беше член на Европейския колоездачен съюз, познава много хора в UCI, но не знам защо го прави. Няма нито едно обективно доказателство, само някакви свидетелски показания", каза Лумпаров.

От БФК заявиха, че сами нямат обяснение защо не са търсени, за да бъде чута и тяхната гледна точка, но ще продължат да си търсят правата.

"Щетите върху името на българското колоездене вече са нанесени. Ние не се фокусираме върху хубавите неща, а само върху скандалите. Ще се върнем много години назад. Зад моя гръб всяка година стоят 11 състезания и аз много се замислям дали да продължа да го правя. В планинското колоездене стигнахме върха, но сега вървим по обратния път", заяви Данаил Ангелов.

"Вижте ни, това сме ние - лошите. Явно това сме ние... Искам само да изчистя името си и да докажем, че ние сме прави. Благодаря на всички, които ни познават и ни подкрепят", завърши Евгений Балев.