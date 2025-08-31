Олга Куриленко: Мъжът може да е с шкембе и нисък, но трябва е умен

Да си модел не е сериозна работа, но изтощава

Ослепителната Олга Куриленко се завръща ударно с пълен пакет нови роли. Открояват се заглавия като „Империи от дълбокото“, „Обединявай“, „Турбуленция“, „Бягай“ и „Измама“. Миналата година зарадва сетивата в поредицата „Без документи“, а в последно време все повече се говори как тя не е просто секс-символ, а има всички данни да бъде приемана за сериозна, драматична актриса. Криминално красивата актриса с украински произход имаше специална тайна роля и в комиксовата суперпрозукция „Черната вдовица“, който мина и през България. Идентичността на нейният маскиран персонаж бе крита до последно и дълго се смяташе, че става въпрос за мъж. Но изненадващо за милиони фенове на комикса под костюма се оказа Олга. Куриленко прави своя моделски дебют още на 13 години в Москва и оттам всички пътища за нея водят към Париж. Олга става супермодел още преди да навърши пълнолетие, а в началото на новия век се ориентира и към актьорския занаят. Тя става един от малкото супермодели с успешен пробив в киното и скоро печели уважението дори на по-елитарните критици и коментатори.

- Олга, как един бивш супермодел като вас се превъплъти в специална злодейска роля в комиксова суперпродукция като „Черната вдовица“? Там бяхте напълно неузнаваема...

- Само ще кажа, че беше страшно забавно, но костюмът ми беше много тежък. И се състоеше от различни пластове – в крайна сметка всяко обличане отнемаше 30 минути. В крайна сметка като жена се почувствах страхотно като видях крайния резултат. Този филм показва как ние може да бъдем готини, силни, сръчни и смели. Много вдъхновяващо. Тогава за мен особено удоволствие беше, че ще зарадвам малкото си момче с роля в комиксов филм за супергероини. Моят син е запален по „Човекът паяк“ и има костюм на героя вкъщи. Един път го доведох на снимачната площадка на „Черната вдовица“ без да му казвам кой филм снимаме и кой образ играя аз. Той беше на седмото небе. Показах му се с филмовия костюм и му казах: „Виж, мама е робот!“ После му дадох да носи шлема.

- Какви са разликите между добре смазаната филмова машина на „Марвел“ и тази на поредицата за Бонд, от която също сте била част?

- И двете са големи машини за масово развлечения и в този план си приличат. Образите, които аз играя са много различни. Но усещането да си част от гигантски проект, от нещо огромно, е доста сходно. С първата стъпка на невероятните декори и веднага се пренасяш в тези светове. Да се правят подобни филми е адски сложно. И вълнуващо.

- А коя кариера ви носи повече удовлетворение – тази в модата или в киното?

- Да играеш роли във филми и сериали е доста по-сложна и сурова работа от моделството. Всъщност, да си модел не е особено тежко. В киното е много по-сурово и изискващо. Толкова много подготовка отива за една роля – променяш вида си, изменяш маниерите и акцента си, ставаш съвсем друг човек. Моделството е свързано с много пътуване и това в един момент може да стане изтощаващо. Но сега като се замисля, работата в киното също постоянно ме отвежда на път.

- Много се спори за разликата в заплащането между мъжки и женски роли в шоубизнеса. Каква е вашата позиция в тази дискусия?

- Следя дебата, но ми става смешно когато започнем да говорим за реални числа. Някакви звезди казват „Получих само 15 милиона долара за този филм, а моят колега взе 28 милиона”. И аз си мисля: „Сериозно ли, хора?” Деца гладуват, а вие говорите за десетки милиони долари и се оплаквате. Звучи странно да хленчиш за 15 милиона долара. Аз не очаквам да получа същия хонорар като Том Круз, например. Когато звездите са на едно ниво и мъжът получи повече някак си го разбирам. Но като цяло ми е смешно. Може би трябва да хленчим по-малко.

- А вашата героиня от филмите за Бонд би трябвало да е жива по сценарий и може би ще се завърне?

- Да, някъде там е. Представям си я с 10 деца в Боливия. Би било забавно да се завърне, това е един от малкото персонажи, които не умряха в „Спектър на утехата“. Бих участвала отново във филм за Джеймс Бонд.

- Как изглежда Холивуд днес?

- Холивуд е символ на една голяма мечта, една приказна в съзнанието на много хора, но за мен това е мястото, на което си изкарвам прехраната със здраво бачкане. На червения килим ние се преструваме играем ролите на приказни герои. Малко е като историята на Пепеляшка. Когато часовникът удари аз отново ставам сива мишка и се прибирам вкъщи. Свалям бляскавата, скъпа рокля и всичко свършва. Това е Холивуд за мен. А и не съм от хората, които се прехласват по червени килими и бляскави приеми.

- Какво харесвате в мъжете?

- Способността да ме разсмее и да ме стимулира интелектуално. Ако един мъж успее да направи това за мен няма да има особено значение как изглежда. Може да е нисък и с голямо шкембе. Лошият характер обаче наистина може да ме отблъсне. Гадният нрав понякога не подлежи на ремонт и реформа.

- Много екшън филми се събраха във филмографията ни. Какво ви привлича към този мъжки жанр?

- За мен да се снимам в екшън филми е чист купон. Някои се получават по-добре от други, няма как винаги да се създаде качествен продукт. Но това са филми за забавление. Когато започвах пътя си на професионална актриса, никога дори не съм си и представяла, че ще участвам в екшън продукция. Преминах през различни жанрове, но не съм си и мечтала някога да бъда определяна като екшън актриса. Като по-млада бях запленена от филмите на режисьори като Михаел Ханеке и Бергман – сериозни психологически драми, които нямат нищо общо с комерсиалните и експлозивни продукти на Холивуд. Но след успеха на “Хитмен” към мен заваляха предложения за сходни по характер роли. Не отказва роли в екшъни, но гледам да разнообразявам и да редувам. Снимам се в драми и малки независими филми. Това е важно за мен. Нямам особено колям опит с комедиите, но ми се иска да се пробвам и там.