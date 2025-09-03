Омбудсманът няма място в „домова книга“ за служебен премиер

Велислава Делчева, омбудсман на Република България, пред „Труд news“

Встъпването в длъжност на новия омбудсман на България винаги носи очаквания за промяна и конкретни действия в защита на правата на гражданите. В интервюто си с нас омбудсманът споделя първите си стъпки и приоритети - от справянето със сериозни случаи на насилие над деца в социално-педагогически институции, през реформата в детското правосъдие, до защитата на правата на потребителите, пенсионерите и уязвимите групи граждани. Тя очертава подхода си към институциите, принципите на проактивност и настойчивост, както и усилията за осигуряване на по-достъпни и качествени обществени услуги. Интервюто предлага поглед към работата на омбудсмана като посредник между държавата и гражданите и към конкретните мерки, с които се цели реална промяна в живота на хората.

- Г-жо Делчева, какви са ключовите приоритети във вашия мандат?

- Първите стъпки, които предприех още с встъпването си в длъжност, бяха по повод сигнал на УНИЦЕФ за насилие над деца в Социално-педагогическия интернат „Христо Ботев“ в село Варненци, община Тутракан. Веднага дадох гласност и сезирах пет институции, защото сред събраните данни имаше твърдения за физическо, сексуално и психическо насилие, извършвано както от служители на интерната, така и от други по-големи деца. Имало е и принуждаване за тежък труд и експлоатация. Децата са разказали за наказания чрез физическо изтощение и ограничен достъп до комуникация с външния свят. Затова сезирах и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, председателя на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Сливен - Пепа Чиликова, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който веднага разпореди проверка. Сезирах и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Анна Ананиева, както и председателя на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова. Подробен доклад от внезапната проверка, която направих на място заедно с експертите на институцията в интерната, е публикуван на сайта на омбудсмана и съдържа нашите констатации и препоръки. Ние не разговаряхме със самите деца, споделили за извършено насилие над тях, защото по това време бяха при семействата си. Затова и нашият доклад е фокусиран основно върху условията, при които живеят децата - една част от тях малолетни, изпратени да се „превъзпитават“ за постъпки, за които възрастните не носят наказателна отговорност. В XXI век да обричаме деца на детство зад решетки е много далеч от всякаква нормалност. Дори не говоря за нарушение на техните права, а за елементарна проява на човещина и хуманност. Необходим е нов закон за детското правосъдие, тъй като сега децата се въдворяват въз основа на морално остарял нормативен акт от 1956 г. И не - няма лоши деца. Децата не се раждат лоши. Крайно време е да си дадем сметка, че зад всяко дете в конфликт със закона стои дълъг списък от възрастни, които са се провалили в своите отговорности.

- А правата на потребителите? Може би най-честите жалби при вас за такива нарушения?

- Разбира се, и правата на потребителите - те са неизменен акцент в работата на всеки омбудсман. Две трети от жалбите са именно срещу доставчици на обществени услуги - ток, парно, лошо качество или липса на вода, при това на фона на високи цени. Това, което омбудсманът може да направи в такава ситуация - и винаги го прави - е да изиска проверка и да настоява тя да бъде извършена от съответните институции. И никак не са малко случаите, в които сметките на хората, подали жалба, се ревизират.

- Имаше скандални случаи с домове за възрастни хора, а и хората на възраст са една от уязвимите групи. Как ще им помагате?

- Непрекъснато получаваме оплаквания, например от хора със забавени ТЕЛК и НЕЛК решения. И там, след нашата намеса, често процесите се забързват. Такъв случай имахме съвсем наскоро с човек, който повече от шест месеца не бе получавал пенсия, тъй като бе обжалвал процента на инвалидност, определен от ТЕЛК. Изключително съм удовлетворена от съвместната ни работа с НОИ, защото те реагират незабавно винаги, когато се обръщаме с казуси към тях. Заедно с експертите на осигурителния институт стартираме и кампанията „Пенсиите в евро“, която ще бъде насочена към хората от третата възраст в малките населени места. Знаете ли, че загледани в голямата картина около приемането на еврото от 1 януари 2026 г., именно те - със своите страхове и тревоги - остават извън фокуса на вниманието? Вече имаме немалко сигнали, а и лични наблюдения, че има хора, които никога не са виждали евробанкнота или евроцент. Към тях ще бъде ориентирана нашата кампания - ще им преизчисляваме пенсиите, ще им показваме с илюстративни материали и брошури как изглежда новата валута, ще им обръщаме внимание как да разпознават фалшиви банкноти, тъй като лесно могат да станат жертва на измамници.

- Как ще върнете доверието, че омбудсманът е техният защитник, а не фигура с ограничени правомощия?

- Омбудсманът има своите лостове за въздействие, включително срещу, както ги наричате, „мощни търговски структури“ - доставчици на обществени услуги и финансови институции, каквито са например фирмите за бързи кредити. С измененията в Закона за омбудсмана от 2018 г. институцията придоби правомощия да разглежда сигнали и жалби и срещу частноправни субекти, което е изключително важно. По повод на ограничените правомощия на омбудсмана - никак не съм съгласна. Аз съм диалогичен човек, залагам на прекия контакт и не съм привърженик на безкрайните институционални кореспонденции, от които често не произтича нищо по същество. Да, разбира се, необходимо е да има писмена „следа“ за развитието на даден казус, но това не изключва личния контакт - с други думи, да вдигна телефона и да потърся решението директно от „извора“. Това обаче не означава да воювам с институциите - напротив. Виждам работата си в партньорство с държавната и местната власт и винаги подхождам с нужното уважение. Дори и да не стане от първия път, на третия или четвъртия ще стане. Не се отказвам, когато знам, че каузата си струва. Мога да убеждавам, а мога да използвам и други „оръжия“ - като публичното огласяване на всеки конкретен проблем, което е изключително важно. Препоръките, които изпраща омбудсманът, нямат задължителен характер, но аргументите в тях карат много институции - местни и държавни органи - да се съобразяват. Омбудсманът има право и на косвена законодателна инициатива, както и възможност да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, когато се нарушават права и свободи на гражданите. Мога също така да отправям искания за тълкувателни решения до ВКС или ВАС.

- При какви неправомерни постъпки от страна на държавни органи ще използвате своята „проактивност и настойчивост“?

- Ще Ви дам пример. Съвсем наскоро акт за 200 лева, съставен от КАТ на гражданин, претърпял инцидент през нощта на пътя заради дълбока дупка, в която спукал гума - но според органите това било „предвидимо препятствие“ - бе отменен след жалба до омбудсмана и намесата на институцията. Стопанинът на пътя - Агенция „Пътна инфраструктура“, също сезирана от омбудсмана, поднесе извинения на водача и семейството му.

- Планирате ли да продължите или разширите усилията за нов Закон за ВиК и достъп до питейна вода на разумни цени? Относно безводието, засегнало значителни части от страната, възможен ли е план за защита на гражданите в тази насока?

- Изглежда, че държавата е впрегнала целия си ресурс за решаване на проблема с безводието. Сега очакваме да видим и конкретни резултати. По отношение на новия Закон за ВиК, който предстои да бъде разгледан през есенния парламентарен сезон, омбудсманът е подготвил становище, което ще бъде изпратено в Народното събрание. То не се е променило - от години институцията многократно отправя препоръки за приемането на нов ВиК закон, който реално да гарантира правото на потребителите на достъп до качествена услуга на икономически обоснована цена, включително обвързана с разходите за доставянето ù. Позицията на омбудсмана, изразена и в годишните доклади на институцията, винаги е била за бърза и ясна процедура за прилагане на по-ниска цена на водата, когато тя не отговаря на нормативните изисквания за качество. Сред предложенията са и въвеждане на мерки за подпомагане на уязвимите групи граждани, гарантиране на ефективен контрол върху дейността на ВиК операторите и определяне на социалната поносимост на цената на ВиК услугите на базата на надеждни данни и съобразно доходите на домакинствата.

- До дни влиза в сила новият Закон за движение по пътищата, в който има доста притеснителни за някои шофьори текстове. Сред тях е невъзможността за преминаване на технически преглед без платени глоби. Бихте ли атакували някои от тези текстове пред Конституционния съд?

- Да, тази тема е във фокуса на вниманието ми и вече съм я подала към Консултативния съвет по конституционни въпроси, който действа към омбудсмана, за да изготви становище по въпроса.

- Как ще се съобразявате с европейските и международните стандарти за правата на човека?

- Институцията на омбудсмана е с най-високата акредитация - правозащитен статут „А“ по Парижките принципи на ООН, който ми дава право да говоря от най-високата трибуна на комитетите на ООН. Всяка препоръка оттам се връща към страната ни като препоръка на ООН. В правомощията ми е да наблюдавам и насърчавам ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека, включително да отправям препоръки до Министерския съвет и Народното събрание за подписване или ратифициране на такива актове.

- Как ще гарантирате, че „вратата е отворена за всеки български гражданин“ - особено за уязвимите групи?

- Вратата действително е отворена за всеки гражданин. Институцията работи всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч., приемната на омбудсмана също - всеки ден се приемат граждани на място. Освен това всички мобилни телефони на експертите са публикувани на интернет страницата на институцията - разговаряме с гражданите и след работно време, както и през уикенда. Честно казано, не знам друга институция - поправете ме ако греша - която да е публикувала мобилните телефони на служителите си. Гражданите могат да изпращат жалби и сигнали онлайн - на интернет страницата в горния десен ъгъл има секция „Подай жалба“. Имаме и детска секция за сигнали от деца, както и специални имейли на приемната и на пресцентъра. Планирам да организирам множество изнесени приемни в по-малките населени места, за да се срещам на място с хората, които нямат възможност да дойдат в София. В институцията всяка седмица приемам граждани лично - консултирам, съдействам и помагам.

- След конституционните промени омбудсманът може да бъде предложен за служебен премиер. Как оценявате тази потенциална роля в рамките на демокрацията?

- Вече имах възможността да изразя своята позиция и тя е категорична - омбудсманът няма място в т. нар. „домова книга“, от която президентът може да избира потенциални служебни премиери. Впрочем, до момента нито един човек, извън медиите, не ме е попитал този въпрос. Имам около 100-ина съобщения само на месинджъра си и нито едно от тях не е свързано с тази тема. Хората ме питат за съвсем конкретни неща, свързани с живота им. А аз станах омбудсман точно заради това - да им помагам и да им съдействам пред институциите. Чувствам се точно на мястото си.

- Смятате ли, че Вашият бъдещ заместник би приел тази роля?

- Знаете, че направих публично изслушване на всички кандидати за поста заместник-омбудсман и всеки от тях даде своя отговор. Госпожа Мария Филипова, която бе класирана на първо място от комисията, съставена от авторитетни юристи, също изрази своята позиция и тя може да бъде намерена в публичното пространство.

Нашият гост

Велислава Динева Делчева е родена в Павликени. Магистър е по право в Юридическия факултет на Софийсики университет “Свети Климент Охридски”. Има диплома по управление на проекти от Британския съвет. Изкарала е курс по администриране на правораздаването в T.M.C. Asser Institute, Хага, Нидерландия, както и е преминала обучение за практикуващи юристи по въпросите на недискриминацията с акцент върху ромите и пътуващите към Съвет на Европа, Страсбург, Франция. От февруари 2025 г. до избирането є за омбудсман е ръководител на програмния оператор на Програма “Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 към Министерството на правосъдието. Преди това е била експерт по съдебната администрация към инициативата на Американската агенция за международно развитие за укрепване на съдебната власт на България, както и експерт към институт “Отворено общество”. Била е и ръководител на проект “Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в областта на детското правосъдие” към Министерство на правосъдието. Работила е и като консултант към Съвета на Европа, както и по програма за развитие на Организацията на обединените нации - офис във Виетнам. През 2022 г. е правен експерт в Конституционния съд. Между 2022 и 2025 г. е координатор за България на програмата на Американската агенция за международно развитие за Централна Европа за върховенство на правото.