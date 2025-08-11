Откриват нова детска градина във Варна

Бялата лястовица” ще приеме 100 деца от целия град, ще ги образоват чрез подхода Реджо Емилия

Нова детска градина ще отвори врати на 15 септември ул. „Велчова завера“ 12 в централния варненски район „Одесос”. Името й е „Бялата лястовица” и в нея ще бъдат приети 100 деца, разпределени в четири групи. До края на август ще бъдат обявени свободните места за прием, като за тях могат да кандидатстват деца от всички райони на града чрез подаване на заявление в дирекция „Образование и младежки дейности” в сградата на Община Варна, съобщиха от местната администрация. На 2 септември ще има и Ден на отворените врати, в който желаещите да запишат децата си родители ще могат да разгледат градината.

Тя е триетажна, с площ от 2169 квадратни метра. Освен помещенията за четирите групи разполага с голям физкултурно-музикален салон със съблекалня, в който ще могат да се играят и театрални спектакли. В зданието има заседателна зала, два асансьора, единият от които е кухненски, а в двора са обособени четири площадки за игра, обзаведени с безопасни и атрактивни съоръжения и мека ударопоглъщаща каучукова настилка.

Строителството на новата детска градина бе започнато през 2023 г., след като проект на общината за 3,3 млн. лв. бе одобрен за финансиране от Програмата на МОН за изграждане, пристрояване и реконструкция на ясли, градини и училища. След финала на градежа започна обзавеждане на занималните, санитарните помещения, медицинския кабинет и обширното входно фоайе, което отне месеци и приключи наскоро.

В „Бялата лястовица” наред с утвърдената програма за предучилищно образование ще се прилага и популярният образователен подход Реджо Емилия. Създаден след края на Втората световна война в едноименната италианска област той стимулира ранното развитие, поставяйки детето в центъра на образователния процес, като уважава неговата индивидуалност и вътрешна мотивация за учене.