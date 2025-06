Открит е оцелял от самолетната катастрофа в Индия

Пътуващият за Лондон самолет Boeing 787-8 Dreamliner на Air India с 242 души на борда се разби минути след излитането си от Ахмедабад, като по първоначални данни са загинали над 100 души. Един оцелял е спасен и в момента се лекува, потвърди полицейският комисар на Ахмедабад, съобщава The Economic Times.

"Полицията откри един оцелял на седалка 11А, откаран е в болница. Все още не мога да кажа нищо за броя на загиналите. Броят на жертвите може да се увеличи, тъй като полетът се е разбил в жилищен район", заяви в четвъртък пред ANI полицейският комисар на Ахмедабад.

🚨 Ramesh Vishwakumar, the only known survivor of the Air India crash in Ahmedabad, managed to escape by leaping from the aircraft. He was seated in 11A at the time of the incident.



Recalling the harrowing moments, Ramesh said, “The plane went down just 30 seconds after takeoff. pic.twitter.com/LfDSLfDiko