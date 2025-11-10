Откриха блуждаеща планета, която поглъща 6 милиарда тона материя в секунда

Телескопите "Джеймс Уеб" и VLT са забелязали свободно носеща се планета, поглъщаща материя с рекордна скорост, проявявайки поведение близко до това при образуването на звезда, пише "Лайв сайънс".

Въпреки че много междузвездни планети, които се носят свободно в космоса, без да обикалят около звезда, са били откривани и преди, изглежда, че тази – известна като Cha 1107-7626, е най-бързо нарастващата свободно движеща се планета, откривана досега, като поглъща 6,6 милиарда тона (6 милиарда метрични тона) материя в секунда, според наблюденията с "Много големия телескоп“ (VLT) в Чили и космическия телескоп "Джеймс Уеб“.

Стремителното нарастване на екзопланетата може да помогне на изследователите да научат повече за разликата между голяма планета и малка звезда, съобщава научният екип в The Astrophysical Journal Letters, предаде БТА.

"Основната мотивация на проучването на такъв вид обекти е да разберем дали те са бивши планети, които са били изхвърлени от техните планетарни системи, или са се формирали "изолирано“ от гравитационния колапс на молекулярния облак, подобно на звездите“, обясни в имейл за "Лайв сайънс“ водещият автор Виктор Алмендрос-Абад, астроном в Астрономическата обсерватория в Палермо, Италия.

Екипът забелязва "изблик за акреция (нарастване)“, който става, когато планетата внезапно привлича много материал от обкръжаващия я диск от газ и прах. Cha 1107-7626 нараства от този източник на материал, но проучването показва, че нивото на акреция не е постоянно. Например през август 2025 г. планетата е нараствала осем пъти по-бързо, отколкото няколко месеца по-рано.