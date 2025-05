От днес Skype спира да съществува

От днес, 5 май, официално спира работата на популярната чат програма Skype. Свързала милиони хора по цял свят в уникална по рода си онлайн комуникация чрез звук и картина (ICQ бе само чрез съобщения), легендарната програма вече няма да бъде поддържана от Microsoft.

Skype е основан през 2003 г. от скандинавците Никлас Зенстрьом и Янус Фрис в Естония. Той революционизира интернет комуникацията, предлагайки безплатни гласови разговори между компютри и достъпни цени за разговори със стационарни и мобилни телефони.

Today happens to be the last working day of the 'OG' Skype. It retires tomorrow i.e. May 5th, 2025.



Have you used Skype? I remember it being a lifesaver that helped me in establishing communication with my brother who visited South Africa back in 2008. pic.twitter.com/Oa3PBr52xe