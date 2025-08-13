Още един автопроизводител в Русия спира работа заради срива в продажбите

Автомобилният завод BNM в Брянск, който трябваше да стартира серийно производство на копия на китайски ванове под марката BNM Model 1, спря производството. Това съобщи собственикът на предприятието Алексей Подщеколдин, който също така ръководи Руската асоциация на автодилърите (RoAD) и съвета на директорите на дилърския холдинг BN-Motors пред „Ведомости“.

От март 2025 г. компанията е сглобила 110 автомобила, като не всички от тях са намерили купувачи, заяви Подщеколдин. Рентабилността на проекта се оказа под 20% и при сегашните лихвени проценти по кредитите, които достигат близо 30%, е невъзможно да се работи на печалба. „Пазарът е мъртъв сега“, описа ситуацията той.

През март тази година BNM обяви пускането на пазара на два модела ванове. Модел 1 е точно копие на китайския лекотоварен автомобил (LCV) FAW T80 с полезен товар до 900 кг. Вторият модел също е китайски: BAW T7 с полезен товар от 1500 кг. Първоначалният план беше да се сглобяват около 100 автомобила на месец, казва Подщеколдин.

Според "Автостат", продажбите на нови леки търговски превозни средства (LCV) в Русия са спаднали със 17,8% на годишна база през първите седем месеца на 2025 г. Този спад продължава вече шест месеца поред, отбелязват анализаторите.

В края на юли стана известно, че монтажната линия в Павловския автобусен завод (ПАЗ) е била спряна. Според руски медии, причината за тази стъпка е спадът в търсенето на автобуси. От компанията официално обявиха, че пускат своите близо 2600 работници в едноседмичен годишен отпуск.

От началото на годината някои от най-крупните руски автомобилни заводи - АвтоВАЗ, КамАЗ, ЛиАЗ и ГАЗ преминаха на четиридневна работна седмица.

В края на юли стана ясно, АвтоВАЗ намалява заплатите с 20%. Това ще се случаи, след като заводът в Толяти премине на четиридневна работна седмица в края на септември.