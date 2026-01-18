Перес ще затваря „Сантяго Бернабеу“

Флорентино Перес заплаши, че ще затвори „Сантяго Бернабеу“ за всеки фен, който освирква Реал (Мадрид). А почти всички в един глас го правиха при победата с 2:0 над Леванте. Още с обявяването на състава имената на всеки от футболистите беше бурно освиркван след загубите от Барселона и Албасете. Когато мачът започна, аплодирани бяха единствено играчите на Леванте. При предаването на двубоя клубната телевизия на Реал заглушаваше с технически средства освиркванията.

Един от най-мразените в момента е Винисиус. Бразилската звезда е обвиняван за слаба форма, разваляне на атмосферата и уволнението на треньора Шаби Алонсо. Все по-вероятно е Винисиус да бъде продаден, а не да му се увеличи договора.

„Винаги съм имал голям респект към трибуните на „Сантяго Бернабеу“ - каза новият треньор Алваро Арбелоа. - Всеки фен има пълното право да ни освирква. Такива са стандартите на Реал. Феновете знаят, че ние можем да играем, както се полага на този клуб.“

По трибуните се появиха плакати, които призоваваха Перес да подаде оставка като президент. Арбелоа се опита да защити боса, напомняйки колко много направил за Реал.

Жозе Моуриньо, треньор на Бенфика, нарече случващото се „сапунена опера“. Специалния отхвърли възможността да се завърне като наставник на Реал. Най-голямото желание на Перес е да привлече Юрген Клоп.