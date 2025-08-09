Пламен Андреев не пусна гол и срещу Каляри

Пламен Андреев записа нови минути за Расинг Сантандер в контролата с италианския Каляри, завършила 0:0.

Юношата на Левски, който ще играе една година под наем в Испания от нидерландския гранд Фейенорд, бе титуляр и записа цял мач, като запази вратата си суха.

Седмица по-рано младежкият национал на България не получи гол и срещу Атлетик Билбао при победата с 2:1, когато родният страж пази през първата част, в която попадения нямаше.

Това бе последната проверка на тима от Сантандер преди старта на сезона, като следващия уикенд Расинг Сантандер започва сезона с домакинство на Кастейон.

Каляри пък ще гостува на старта на Серия А на Фиорентина след две седмици.