Попето излиза срещу Левски, но с екипа на Локомотив (София)

Ивелин Попов вече не е футболист на Ботев (Пловдив), обявиха от пловдивския клуб. Двете страни се разделят след проведени разговори, в които футболистът е изложил своите виждания и е пожелал да си тръгне. По информация на "Труд", бившият национал се почувствал засегнат от рязката промяна в отношението към него след тежките месеци през лятото, когато именно той бе водеща фигура в запазването на елитния статут на "канарчетата" и преговорите между Антон Зингаревич и настоящият благодетел Илиян Филипов.

Очакваше се Попов да доиграе сезона на "Колежа", след което да продължи работа в клуба, но вече като спортен директор. Това обаче няма да се случи, а трикратният футболист №1 на България може да се озове в Локомотив (София). Подобна вероятност съществуваше след края на миналата кампания, когато той бе поканен от новия треньор на "железничарите" Станислав Генчев. В крайна сметка Попов остана лоялен на Ботев и започна кампанията със статут на капитан на тима.

Ако се стигне до преминаване в "Надежда", Ивелин Попов може да дебютира с "червено-черната" фланелка още срещу Левски през уикенда. Мачът е на стадион "Локомитив" на 14 септември.