Предлагат по- скъпо билетче в Бургас

Поскъпване с 6 стотинки

Градският превозвач "Бургасбус" предлага цената на билета, закупен на автобуса от пътниците да стане 0. 80 евро от януари догодина.

Към настоящия момент цената на билета, закупен в брой на борда на автобуса е 1,50 лева, с равностойност в евро 0,77 евро.

"С оглед и на предстоящото въвеждане на еврото като официална парична единица в Република България, предлагаме утвърждаването на стойност на билета за еднократно пътуване, закупен на борда на превозното средство в брой или с банкова карта, считано от 01,01,2026 година, в размер на 0,80 евро с ДДС, чиято левова равностойност е 1,56 лева", се казва в докладна записка, която ще се разглежда в общинския съвет.

Поскъпването с 6 стотинки на билета е продиктувано, от една страна, от разходи по техническото обслужване на автобусите, от повишената минимална заплата, ръста на цените на тока и горивото, и от друга, като се отчита социалната функция на дружеството. Не на последно място са и разходите за внедряването на нова функционалност в билетната система, базирана на таксуване с банкови карти.

Това ще облекчи клиентите и ползвателите на транспортната услуга в града и общината, особено в периода на двойно обращение на лева и евро. Стойността на инвестицията е около 20 хил. лева месечно и 420 хил. лева за доставка и интегриране на необходимия хардуер, обясняват от "Бургасбус".