Президентът даде начало на 23-тото издание на „Българската Коледа“

Президентът Румен Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" в най-старата клиника по педиатрия в страната - Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Александровска“ в София. Тази година кампанията е в подкрепа на децата с тежки хронични заболявания и увреждания.

По повод 120-годишнината от създаването на клиниката по педиатрия и за изключителния ѝ принос в лечението на деца и развитието на медицинската наука Радев връчи почетния знак на президента. Отличието беше прието от настоящия началник на клиниката проф. Гергана Петрова, в присъствието на проф. Пенка Переновска, ръководила звеното в периода 2006–2022 г.

Президентът Радев посочи, че „Българската Коледа“ се е утвърдила като символ на съпричастност към бъдещето на страната - децата. Той заяви, че инициативата сплотява обществото, изгражда култура на взаимопомощ и укрепва доверието в човечността и надеждата за по-добро бъдеще.

Държавният глава изтъкна, че успехът на всяка дарителска кампания зависи не само от щедростта на дарителите, но и от професионализма на хората, които прилагат средствата в практиката – лекарите и медицинските специалисти. Той изрази благодарност към всички участници в кампанията – граждани, институции, медии и доброволци.

Радев представи и резултатите от 22-рото издание на инициативата. През 2025 г. „Българската Коледа“ е разполагала с бюджет от 3 750 000 лева, с които са подкрепени 550 деца с общо 1 700 000 лева за диагностика, лечение, рехабилитация и медикаменти. Осигурена е високотехнологична апаратура за 26 лечебни заведения в страната. Той подчерта, че инициативата подпомага здравната система, но не може да я замести там, където има структурни дефицити.

Президентът отправи въпроси към здравните власти относно необходимостта част от жизненоважните грижи за 550 деца да бъдат осигурявани чрез дарителска кампания при здравен бюджет, надхвърлящ 10 милиарда лева. Той призова за институционални решения, които да гарантират устойчивост и навременна подкрепа за всички нуждаещи се деца.

Държавният глава заяви, че очаква новото издание на „Българската Коледа“ да обхване повече детски клиники и отделения в страната, като предостави модерна апаратура за разширяване на диагностичните и лечебни възможности.