Къде в центъра на София ще има КПП-та за протеста

Заради появилите се призиви за хулигански действия

Полицията изгражда контролно-пропускателни пунктове (КПП) за проверка на гражданите, които желаят да участват в предстоящия протест в София, насрочен за 18:00 ч. пред сградата на Народното събрание. Това съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Причината за мерките са появили се призиви за хулигански действия от страна на протестиращите.

„Ще бъдат изградени КПП-та, където ще се проверяват лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни протести. Разчитаме на гражданската позиция на протестиращите, организаторите и стюардите да подават информация при установяване на лица, които подготвят или извършват противоправни действия“, заяви Николов.

Той уточни, че мирните граждани, които желаят да изразят позицията си чрез законни действия, няма да бъдат ограничавани. Полицията ще следи за опазване на обществения ред и недопускане на инциденти преди, по време и след протеста.

Контролно-пропускателните пунктове ще бъдат разположени на следните ключови места в центъра на София:

- До комплекса Ларго, от страната на бул. „Мария Луиза“

- Подходът към Конституционния съд, от страната на ул. „Триадица“

- Района на ул. Леге и ул. Съборна, както и изхода от двора на Президентството

- Ул. Княз Александър I-ви

- Бул. Цар Освободител срещу Националната художествена галерия

- Царската градина зад Националната художествена галерия

- Района на ул. Московска

- Ул. Сердика и ул. Триадица

- Бул. Александър Дондуков преди кръстовището с ул. „Веслец“

На КПП-та полицейските служители ще проверяват за забранени предмети и вещи, включително оръжие, пиротехнически изделия, палки, боксове и други опасни предмети.