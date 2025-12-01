Васил Терзиев отложи запалването на коледната елха в София

Няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак

Светлините на елхата ще запалим утре – защото светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада. Това заявява кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук по повод на запалването на светлините на коледната елха и протеста тази вечер.

"Първи декември е денят, в който традиционно палим светлините на празничната елха пред Столична община - знак за начало на празничния сезон, за общност и надежда.

Тази година направихме различен избор. В 18:00 ч. хиляди наши съграждани ще излязат по улиците на София, за да защитят държавата си от задушаващия натиск на зависимости, които години наред блокират развитието на България. Няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна", пише столичният кмет.

Кметът призова гражданите да бъдат внимателни, да се пазят взаимно и да не позволяват на провокатори да отклонят вниманието от целта на протестите. „Сенките са най-дълги точно преди да изчезнат. А София е град на светлината“, добави Терзиев.