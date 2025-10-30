Проевропейската либерална партия D66 печели изборите в Нидерландия

Проевропейската центристка партия D66 печели вота, според данните от екзитпол в Нидерландия.

За формацията с лидер Роб Йетен (38 г.) ще има 27 мандата в 150 местната Долна камара.

След нея се нарежда крайнодясната популистка "Партия на свободата" на Герт Вилдерс с 25 депутати, следвана от Народната партия за свобода и демокрация – с 23.

Това не са окончателните резултати, но е ясно, че има сериозен отлив от крайнодесните идеи, коментират анализатори.

Нидерландия отново ще се управлява от коалиция, но без партията на Вилдерс, защото останалите партии заявиха в кампанията, че няма да се коалират с него.

Йетен, лидер на D66:

"Ще чакаме напрегнато окончателните резултати. Не едно нещо е абсолютно сигурно. Милиони днес обърнаха страницата. Казаха довиждане на политиката на негативното, омразата, на безкрайното "това не може да бъде направено". Милиони избраха позитивната сила и политиката, с която можем заедно да гледаме наред".



Герт Вилдерс, лидер на "Партията на свободата":

"Бих предпочел друг резултат. На второ място сме, а може би с най-много места - ще видим. Резултатите с Д66 са много близки. Но бих предпочел да имаме 30 и повече мандата. От друга страна - устояхме, запазихме позиции".