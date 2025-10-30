Цялата британска армия наброява около 70 000 души

Според нови данни, близо 100 000 украински мъже в боеспособна възраст са напуснали страната през последните два месеца, след като Володимир Зеленски облекчи правилата за напускане, пише The Telegraph.

Полската гранична охрана съобщи, че 99 000 украински мъже на възраст между 18 и 22 години са пресекли границата – основният маршрут за напускане на страната – откакто в края на август бяха облекчени правилата, гарантиращи, че Киев разполага с достатъчно войници.

За сравнение, цялата британска армия наброява около 70 000 души.

Когато Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., военното положение блокира украинските мъже на възраст от 18 до 60 години – дори и да не отговарят на условията за набор в армията – да напуснат страната.

След три години на война Зеленски прие ново правило, което позволява на украинските мъже да пътуват в чужбина, преди да навършат 23 години.

Тази мярка беше част от промяна в политиката за набор на войници, която понижи възрастта, на която мъжете са задължени да се бият, от 27 на 25 години, поради нарастващите опасения от недостиг на работна ръка на фронта.

Като се дадеше на младите украинци повече свобода да напускат страната, се надяваше, че повече от тях ще се върнат и ще се запишат доброволно да се сражават по-късно.

Също така се надяваше, че това ще спре семействата да изпращат децата си тийнейджъри в чужбина преди навършване на 18 години, за да избегнат да бъдат мобилизирани в бъдеще, което, както предупреди г-н Зеленски през август, прекъсва връзките между украинските младежи и тяхната страна.

Американски генерали и политици се оплакаха, че отказът на г-н Зеленски да мобилизира мъже в боеспособна възраст вреди на надеждите на Украйна да се съпротивлява на руската инвазия или да използва предимствата си. На бойното поле през по-голямата част от тази година Русия е загубила 1000 мъже, убити или ранени всеки ден.

Смята се, че от началото на войната са загинали между 60 000 и 100 000 украински войници, според Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Този страх се споделя и от европейските официални лица, които са загрижени, че Киев не е направил достатъчно, за да компенсира недостига на работна ръка.

Но докато украинският президент се надяваше, че промените ще увеличат броя на доброволците, желаещи да се присъединят към армията, промяната в политиката насърчи повече млади граждани да заминат за Европа в момент, когато напрежението около миграцията е високо.

Според полските гранични служби, от януари до края на август, точно преди промяната в правилата, в Полша са влезли около 45 300 украински мъже на възраст между 18 и 22 години. През следващите два месеца този брой се е удвоил до 98 500, или 1600 на ден.

В Германия, където канцлерът Фридрих Мерц се опитва да въведе по-строги миграционни правила, броят на украинските мъже на възраст между 18 и 22 години, пристигащи всяка седмица, скочи от 19 на над 1000 до средата на септември.

До октомври той е нараснал до между 1400 и 1800 на седмица, съобщи баварската медия BR24.

Новите пристигащи са част от „първата фаза на засилена миграция след влизането в сила на регламента, приет от Украйна през лятото“, заяви говорител на германското министерство на вътрешните работи.

Нарастващият брой украинци ще окаже натиск върху г-н Мерц да намали подкрепата за бежанците от разкъсваната от война страна, които са намерили убежище в Германия.

Крайнодясната партия AfD, която води в проучванията, призова Берлин да спре изплащането на помощи на украинците, както и да изрази противопоставянето си на военната подкрепа за Киев.

Юрген Хардт, шефът на външната политика на дясната партия CDU, заяви пред Politico: „Нямаме интерес млади украинци да прекарват времето си в Германия, вместо да защитават страната си.

Украйна взима свои решения, но последните промени в законодателството доведоха до тенденция на емиграция, с която трябва да се справим.“

Междувременно САЩ заявиха в сряда, че ще намалят присъствието си на границите на НАТО с Украйна, което засили опасенията от изтегляне.

Близо 85 000 американски военни са разположени в Европа, но Доналд Тръмп многократно е критикувал НАТО и е призовавал европейските лидери да увеличат разходите си за отбрана.

„Това не е оттегляне на САЩ от Европа или сигнал за намалено ангажиране към НАТО и член 5“, заяви в изявление американската армия в Европа и Африка.