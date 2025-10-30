Заплахи за унищожение между Белгия и Русия в социалните мрежи

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия, се включиха в напрегнат обмен на заплахи в социалните мрежи, съобщават белгийски медии.

Повод за конфронтацията стана интервю на Франкен за вестник „Морхен“, в което той заявява, че ако Русия нанесе въздушен удар по Брюксел, Москва ще бъде „заличена от картата на света“. В отговор Медведев написа, че ако това се случи, „от картата ще изчезне Белгия“.

Медведев, известен с остри изявления след началото на войната в Украйна, направи коментара си в контекста на съобщението на руския президент Владимир Путин за изпитания на подводното ядрено торпедо „Посейдон“. Според него торпедото „не може да бъде спряно от нищо“ и е „поздрав за враговете на Русия, особено за онзи тъпак – белгийския министър на отбраната“.

Франкен отговори с цитат от древноримския поет Овидий: „Тихият мир е присъщ за човека, а свирепият гняв – за дивия звяр“.

Преди година тогавашният ръководителят на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер посочи, че Русия би могла да предприеме военни действия срещу Белгия, включително срещу централата на НАТО в Брюксел, пристанището в Антверпен и институциите на ЕС, както и срещу международни организации като световната разплащателна система SWIFT.