Испания одобри сделка за 3,12 милиарда евро за 45 самолета Hurjet, произведени в Турция

Испанското правителство одобри споразумение на стойност 3,12 милиарда евро за придобиването на 45 учебни самолета Hurjet, проектирани и произведени от Turkish Aerospace Industries (TAI).

Hurjet, едномоторен усъвършенстван реактивен учебен и лек боен самолет, ще се произвежда в заводите на TAI в Турция, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Airbus Espana ще се погрижи за интеграцията на компютъра на мисията, комуникациите и избрани авионични системи.

Според производствения график, първите доставки на самолети се очакват до 2028 г.

Споразумението бележи важен етап за авиационния сектор на Турция, представлявайки най-голямото ѝ навлизане на европейския пазар на отбранителна техника до момента.