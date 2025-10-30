Тежки наводнения в Севиля и Уелва – прекъснати пътища, евакуации и щети по обществени сгради (ВИДЕО)

Беше активирана системата за предупреждение чрез мобилни телефони

Проливни дъждове и бури засегнаха Андалусия през последните часове, в резултат на което няколко района са наводнени. Най-сериозните проблеми са в Севиля, където вчера цял ден беше обявена оранжева степен на тревога, и Уелва, където вчера нивото на опасност се повиши до червено в голяма част от района, съобщава 20minutos.

Sevilla colapsada con gente yendo y saliendo de trabajar bajo una lluvia torrencial de horas y todavía desde el gobierno local dicen que estamos en situación de prealerta que no hay de qué preocuparse. pic.twitter.com/morAyhKd4p — Moe de Triana (@moedetriana) October 29, 2025

Беше активирана системата за предупреждение чрез мобилни телефони, като се призоваваше гражданите да избягват ненужни пътувания и да проявяват максимална предпазливост.

Най-тежко засегнати са Севиля, където са регистрирани 903 инцидента, и Уелва, с 303. Инциденти са били регистрирани и в Кордоба (45), Малага (33), Кадис (23), Хаен (7) и Гранада (2), според информация от Службата за спешни случаи 112, която уточни, че през последните часове на следобеда инцидентите са се преместили по-на изток, съвпадайки с движението на бурята.

В Гибралеон торнадо премина през общината и събори конструкцията на тента върху 53-годишен мъж. Мъжът е получил черепно-мозъчна травма и е трябвало да бъде реанимиран от медицинските работници, пристигнали на мястото, но в крайна сметка е бил приет в интензивното отделение на болницата „Вирхен де ла Макарена“.