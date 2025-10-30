Как пътуват европейците и за какво харчат парите си

Американските туристи водят по разходи в Гърция

Последните данни на Евростат разкриват поразителни контрасти в начина, по който европейците пътуват – от това къде отиват до колко харчат и на какво се наслаждават по пътя. Доминира силно предпочитание към пътувания в страната: 71% от пътуванията на европейците са в рамките на собствената им страна, в сравнение с 21% в рамките на ЕС и едва 8% извън неговите граници, пише To Vima.

Испанците са начело в класацията на лоялните към родината си, като само 8 % от пътуванията им в ЕС са извън Испания. Френските и румънските граждани следват отблизо с 9 %. В другия край на класацията са по-малките държави като Люксембург (78 %), Белгия (62 %) и Малта (48 %), където по-голямата част от пътуванията естествено се осъществяват в чужбина.

Когато става въпрос за бюджети за пътувания, Люксембург е начело. Жителите му харчат средно 1758 евро за пътувания в чужбина с продължителност най-малко четири нощувки – малко пред шведите (1744 евро), австрийците (1573 евро), финландците (1501 евро) и французите (1403 евро).

Литовците (569 евро), унгарците (580 евро) и словенците (667 евро) харчат най-малко, което показва как нивото на доходите все още определя европейските навици за пътуване.

Вкус към местното

Кипърците заемат първо място по разходи за хранене в чужбина, като харчат средно 320 евро за храна и напитки на пътуване. Следват естонците (305 евро), финландците (274 евро) и гърците (263 евро). Пътуващите от Балканите обаче отделят по-голяма част от бюджета си за гастрономия – често една четвърт или повече. Българите са начело с 34%, следвани от румънците (29,5%), хърватите (29%), гърците (27,5%) и кипърците (25%).

За разлика от тях, френските туристи – въпреки че са кулинарни икони – харчат само 9% от бюджета си за пътувания за храна, което е най-ниското ниво в ЕС, а шведите са непосредствено след тях с 13%.

Комфортът е на първо място

Разходите за настаняване разказват друга история. Белгийците, германците и австрийците отделят 40% или повече от общите си разходи за пътуване за настаняване, като дават предимство на комфорта пред излишните екстри. Латвийците следват, въпреки че общият им бюджет е скромен. Централноевропейците – чехи, поляци и унгарци – харчат пропорционално най-малко, а датчаните затварят списъка с 32,6%.