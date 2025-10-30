Отново: Полша прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полски изтребители за втори пореден ден прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.

Според полската армия руският самолет е летял в международното въздушно пространство, без да подаде полетен план и с изключен транспондер – нещо, което се счита за сериозно нарушение на авиационните правила.

„Изтребители МиГ-29 днес прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море. Ситуацията е идентична с вчерашния инцидент“, заяви Кошиняк-Камиш, без да предоставя допълнителни подробности.

Полша и останалите страни от източния фланг на НАТО засилиха наблюдението на въздушното пространство след поредица от руски провокации. През септември три руски военни самолета навлязоха без разрешение в естонското въздушно пространство, а само седмица по-рано над 20 руски дрона бяха засечени над територията на Полша.