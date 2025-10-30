Гърция представя план за 2,5 милиарда евро за противодействие на кризата със сушата

Освен столицата, стратегията обхваща и региони, изложени на суша

Гръцкото правителство ще обяви амбициозен инвестиционен план на стойност 2,5 милиарда евро за подобряване на управлението на водните ресурси и борба със сушата, на фона на нарастващата загриженост за намаляващите запаси. Инициативата ще бъде представена от министъра на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру по време на събитие, посветено на 100-годишнината на Атинската компания за водоснабдяване и канализация (EYDAP), пише To Vima.

Според правителствени източници, планът ще се фокусира предимно върху осигуряването на водната сигурност за двата най-големи градски центъра в Гърция – Атика и Солун, като същевременно ще финансира и по-малки проекти за обезсоляване на вода в други региони.

За да се подкрепят инвестициите, се очаква сметките за вода да се повишат с 2 до 3 евро на домакинство. Длъжностните лица подчертават обаче, че дори и след корекцията, тарифите за вода в Гърция ще останат сред най-ниските в Европейския съюз.

Спадащите нива на водата предизвикват тревога

Неотложността на мерките се подчертава от тревожното намаляване на водните резерви в Атика. Към вчера четирите основни язовира в региона – Евинос, Маратон, Морнос и Илики – съдържаха общо 377 милиона кубически метра вода, в сравнение с 597 милиона миналата година и над 900 милиона през 2023 г. Само резервоарът Морнос е видял капацитетът си да се намали наполовина само за две години.

Въпреки че ситуацията все още не е толкова критична, колкото кризата от 1993 г., властите предупреждават, че без значителни валежи Атика може да се сблъска с сериозен недостиг на вода в рамките на две години.

Средносрочният план на правителството включва нови съоръжения за обезсоляване, пренос на вода от река Ахелоос по море и 250 милиона евро за модернизация с цел намаляване на течовете, които понастоящем се оценяват на 15 % от общото водоснабдяване. Язовир Евинос също ще бъде укрепен чрез свързване с реките Крикелопотамос и Карпенисиотис, а в крайна сметка и с езерото Кремастон.

Освен столицата, стратегията обхваща и региони, изложени на суша, като Крит, Пелопонес, Тесалия и островите в Южното Егейско и Йонийско море.