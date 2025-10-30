Гръцките недвижими имоти – възходяща спирала, която продължава да се ускорява

Още по темата: Купуване на недвижими имоти в Гърция вече и чрез ПОС-терминал 13.11.2019 14:46

Строителните материали отбелязват средно увеличение от 2,2%

Гръцкият пазар на недвижими имоти продължава да се движи във възходяща посока, като Банката на Гърция предупреждава, че ралито на цените едва ли ще спре в близко бъдеще.

Както се посочва в Доклада за финансовата стабилност, търсенето на жилища остава силно, както за новопостроени, така и за по-стари апартаменти, като се наблюдава диференциация в цените по географски райони, с големите градски центрове на челно място, пише Newsbeast.

Централната банка приписва продължаващия ръст на увеличените инвестиции в недвижими имоти, липсата на ново строителство, както и високите разходи за строителство, които продължават да тежат на крайната продажна цена.

Въпреки че лихвените проценти остават относително високи, пазарът показва забележителна устойчивост, подхранвана от чуждестранни капитали и стабилно търсене от страна на туристите.

Средно увеличение от 2,2% на цените на строителните материали през септември

В строителния сектор натискът за повишаване на цените на строителните материали не показва признаци на забавяне. През септември 2025 г. общите цени на строителните материали отбелязват средно увеличение от 2,2%, според най-новите данни на НСИ, което потвърждава, че инфлацията на разходите продължава да оказва силен натиск върху бюджетите на проектите.

Повишения бяха регистрирани почти във всички основни категории материали: радиатори (+5,8%), пластмасови тръби (+5,4%), медни тръби (+4,6%), алуминиеви дограми (+4,2%), готов бетон (+3,5%) и тухли (+3,5%), докато по-малки, но значителни увеличения бяха отбелязани при цимента, плочките и армировъчните материали.

Единствените категории, които отбелязаха спад, бяха електроенергията (-3,7%) и армировъчният желязо (-1,6%), което обаче не е достатъчно, за да компенсира общото повишение на разходите.

Общият индекс на цените на строителните материали за нови жилищни сгради се е повишил с 2,2% на годишна база през септември, спрямо 5,5% през същия период на 2024 г. В същото време се отбелязва минимален месечен ръст от 0,01% спрямо август, а индексът на цените на строителството на нови жилища се е повишил с 2,1% през третото тримесечие на годината.

Банката на Гърция подчертава, че продължаващото повишение на цените на жилищата се дължи главно на ниското предлагане на нови жилища, забавянията в издаването на разрешителни и високите разходи за финансиране на строителните проекти.

Особено в големите градски центрове – Атина, Солун и островите с туристическо развитие – натискът върху цените е по-силен, тъй като търсенето значително надвишава предлагането.

В същото време инвестициите в недвижими имоти от чуждестранни купувачи и програми от типа „Златна виза“ се запазват на високи нива, което засилва търсенето на новопостроени апартаменти в райони с висока търговска и туристическа стойност. Банката на Гърция оценява, че динамиката на пазара на недвижими имоти ще остане положителна до 2026 г., макар и с по-умерени темпове, тъй като пазарът постепенно ще започне да се стабилизира.

Перспективи и предизвикателства

Покачването на цените на недвижимите имоти и на строителните разходи създава, според пазарни фактори, сложна комбинация от предизвикателства. От една страна, то повишава стойността на съществуващия запас и привлича инвеститори. От друга страна, това затруднява достъпа на домакинствата до нови жилища, тъй като разходите за кредитиране и строителство остават високи.

Анализатори отбелязват, че стабилизирането на лихвените проценти и засилването на строителната дейност чрез финансови инструменти на Фонда за възстановяване биха могли да имат балансиращ ефект през 2026 г. Въпреки това, секторът продължава да зависи от развитието на международните цени на енергията и суровините, както и от общата посока на паричната политика в еврозоната.