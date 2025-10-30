Германия обмисля национализиране на подразделение на „Роснефт“

Руската „Роснефт“ контролира ключовия поток на петрол към Германия

Санкциите на САЩ срещу руския петролен производител „Роснефт“ (ROSN.MM), отваря нов прозорец подновиха дискусиите в Германия за национализиране на бизнеса на компанията там, включително рафинерията, от която Берлин зависи за по-голямата част от горивото си, съобщиха за Ройтерс два източника, запознати с преговорите.

Ситуацията подчертава сложната мрежа, свързваща Германия с Русия, която снабдяваше енергията на индустриалната сила на Европа в десетилетията, предшестващи войната в Украйна.

Американското министерство на финансите съобщи в сряда, че е издало лиценз, освобождаващ германското подразделение на „Роснефт“ от американските санкции до април 2026 г.

Осигуряването на постоянно изключение остава предпочитаният вариант за Берлин, но германските власти разглеждат и възможността да конфискуват дейността и да я продадат на чуждестранен инвеститор, заявиха двамата източници.

Говорител на министерството на икономиката заяви, че правителството е било в „много интензивен“ контакт с американските власти, че издадената лицензия е „първа стъпка“ и че се водят преговори за по-нататъшно одобрение след април следващата година.

Германското подразделение на „Роснефт“ притежава контролен дял в нефтопреработвателния завод в Шведт, който доставя по-голямата част от горивото за Берлин, включително за летището, бензин за бензиностанциите в източна Германия и ключови съставки за местната химическа промишленост.

Тези активи бяха поставени под попечителство, което дава контрол на германското правителство през 2022 г. след инвазията на Москва в Украйна, която разтърси десетилетните енергийни връзки на Германия с Русия.

Споразумението за попечителство се подновява на всеки шест месеца, но може да бъде отменено в съда, защото при всяко подновяване се разглежда правната основа за това, което трябваше да бъде временна, спешна мярка.

Досега Берлин се е въздържал от конфискация на местните активи на „Роснефт“ поради опасения, че ще трябва да плати компенсация на Москва.

Руските медии оценяват стойността на германските активи на „Роснефт“ на около 7 милиарда долара, макар че един от двата източника твърди, че истинската стойност може да е по-малко от половината от тази сума. Москва предупреди Европа да не конфискува нейната собственост. Германските компании с фабрики и други инвестиции в Русия биха могли да понесат тежестта на евентуалния отговор от Кремъл.

„Роснефт” се опитва да продаде бизнеса си от март 2024 г., но без успех. Компанията не отговори на искането за коментар в сряда.

Германия купуваше петрол директно от Русия. „Роснефт” в Германия сега купува петрол от Казахстан. Русия обаче контролира тръбопровода, използван за доставката му.