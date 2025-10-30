Главнокомандващият на ВСУ ген. Сирски съобщи какво се случва в Покровск

В Покровск се водят ожесточени боеве. Руската армия се опитва да се закрепи в града, избягвайки директни сблъсъци, докато украинските сили провеждат ударни и издирвателни операции и подобряват отбранителните позиции.

Това съобщи главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна ген. Александър Сирски в Телеграм.

Сирски съобщи, че е посетил района на Покровск, за да се срещне с военнослужещите там, в момент, когато Русия – почти четири години след началото на инвазията в Украйна – продължава да засилва атаките си за превземане на града.

Той отхвърли твърденията на Москва, че силите ѝ са хванали в капан украински войски в укрепения град.

„Ситуацията е сложна, но твърденията на руската пропаганда за предполагаемата „блокада“ на украинските отбранителни сили в Покровск, както и в Купянск, са неверни. В същото време в Покровск вражеска пехота, избягвайки бой, се струпва в градската зона и сменя местоположението си, така че основната цел е да бъде идентифицирана и унищожена“, пише Сирски.

Украйна взема мерки за укрепване на отбраната на стратегическия транспортен възел Покровск с цел да подсигури един от основните пътища за снабдяване и евакуация на украинските сили в района и да прочисти града от проникналите в него руски пехотни подразделения, като за целта са привлечени армейски спецчасти и щурмови подразделения.

От повече от година Русия бавно и постепенно напредва към град Покровск в украинската Донецка област, превземайки едно след друго по-малки населени места южно от града.

В неделя украинският Генерален щаб каза, че най-малко 200 руски военнослужещи са проникнали в града, завързвайки престрелки със силите на Киев.

Украйна взема мерки за „засилване на устойчивостта на отбраната“ на Покровск, заяви Сирски и добави, че отделно от това е издал заповед за подобряване на логистичната ситуация в района чрез укрепване на отбраната на пътищата за снабдяване и евакуация.

„Основният приоритет е да опазим живота на нашите войници“, каза той.

Снабдяването на града е усложнено от атаките на руските дронове, но „е възможно“, се казва в публикация във фейсбук на украинския Седми корпус за бързо реагиране, който е разположен в района.

Бригадата добави, че Русия основно използва пехота в атаките си срещу Покровск, но е разположила и бронирана техника за настъпление към Мирноград, който се намира на около шест километра в североизточна посока.