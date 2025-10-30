Германия с рекордно повишение на минималната заплата

Промяната, която първоначално ще включва увеличение до 13,90 евро

Минималната почасова заплата за работниците в Германия, най-голямата икономика в Европа, ще се повиши на два етапа до 14,60 евро (17 долара) до 2027 г., съобщава Reuters.

Минималната брутна работна заплата в момента е 12.82 евро на час, като ще се повиши до 13.90 евро в началото на следващата година, достигайки 14.60 евро на 1 януари 2027 г. Това представлява общо увеличение от 13.9 на сто.

Промяната, която първоначално ще включва увеличение до 13,90 евро в началото на 2026 г., е в съответствие с предложенията, направени през юни от назначена от правителството комисия, състояща се от работодатели и представители на синдикатите.

Работниците в до 6,6 милиона работни места биха могли да се възползват от увеличението, според оценки на Федералната статистическа служба.

Критиците обаче твърдят, че повишаването на минималната работна заплата може да постави работните места в риск, тъй като по-високите разходи за труд затрудняват наемането и задържането на персонал от страна на компаниите.

Пазарът на труда в Германия усеща ефектите от две години на икономически спад, като броят на безработните достигна 3 милиона през август за първи път от десетилетие насам, въпреки че през септември той спадна малко под тази граница.

Увеличението е под нивото от 15 евро на час през 2026 г., което консерваторите на канцлера Фридрих Мерц и неговите социалдемократически (SPD) партньори в правителството бяха обявили за постижимо в коалиционното си споразумение.