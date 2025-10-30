Петима нови задържани за обира в Лувъра

Петима нови заподозрени са били задържани във връзка с големия обир в Лувъра, съобщи Ройтерс, цитирайки изявление на френския прокурор пред радио RTL.

По-рано днес, 29 октомври, френската телевизия BFMTV съобщи, че още един човек е бил арестуван в района на Париж по подозрение, че е бил на мястото на престъплението на 19 октомври, когато беше извършен обирът.

Новите арести следват задържането през уикенда на двама мъже, които според парижката прокуратура "частично" са признали участието си в кражбата на бижута от зала "Аполон".

Вече стана ясно, че двамата мъже, задържани на 25 октомври за наглата кражба, „частично са признали вината си“, обяви прокурорът на Париж Лоре Бекуо пред журналисти.

На този етап няма и доказателства, които да сочат, че персоналът на музея е бил замесен в обира.

Бижутата, откраднати при обира в Лувъра на 19 октомври, все още не са открити.