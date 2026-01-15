Реал (Мадрид) моли за прошка

Реал (Мадрид) удари дъното. След като загуби от Барселона финала за суперкупата, уволни треньора Шаби Алонсо. Сега падението продължава със страшна сила. Втородивизионният Албасете срази най-успелия клуб в света с 3:2 за Кралската купа. Само един от последните девет треньори на Реал беше загубил дебюта си – Хулен Лопетеги, но срещу Атлетико. Сега „светът се срина“ върху главата на Алваро Арбелоа. Бившият футболист на Реал смени Алонсо, без да бъде обявяван като временен вариант. Явно ще изкара до края на сезона, когато феновете ще мечтаят за Юрген Клоп. Освен това Арбелоа е едва вторият треньор на Реал, който дебютира за Кралската купа. Когато това направи Сантяго Солари през 2018 година, спечели с 4:0 срещу Мелиля.

„Стигнахме дъното – промълви капитанът Дани Карбахал. - Можем само да поздравим Албасете за успеха. Остават ни още два фантастични турнира в лицето на Примера дивисион и Шампионската лига, ще се борим да ги спечелим. Извиняваме се на феновете, които не очакваха това от нас. Обещаваме им, че ще дадем живота си за Реал.“

Една от основните причини за уволнението на Алонсо са именно звездите. Още през ноември треньорът изкрещял в съблекалнята, че е очаквал да тренира професионален тим, а не детска градина. Едно от „децата“ празнува юбилея. Винисиус изигра 350-и мач за Реал във всички турнири. От бразилските му сънародници повече имат само Роберто Карлуш (527) и Марсело (546).

„В Реал всяко равенство е лош резултат, трагедия – промълви 42-годишният Арбелоа. - А представете си какво е загубата. Много боли и аз съм главният отговорник за случилото се, особено срещу отбор от втора дивизия. Аз взех решение какъв да е съставът, как да играем и какви смени да направя. Не се страхувам, че ще се проваля. В живота си съм научил, че загубата е път към успеха. Сега станах по-добър треньор.“