Рекорд за ПСЖ при номинациите за "Златната топка"

Пари Сен Жермен направи рекорд при номинациите за "Златната топка". Девет футболисти от актуалния европейски шампион са номинирани сред 30-те. Един от тях ще спечели най-ценния индивидуален трофей на 22 септември. Никога досега един клуб не е излъчвал толкова номинации.

Челси, който победи ПСЖ на финала на световното клубно първенство, има само една - младия Коул Палмър. Носителят на "Златната топка" от миналата година Родри не е в списъка, защото пропусна почти целия сезон заради контузия. Когато взимаше наградата си, испанският национал беше с патерици.

Легендите на новия век Лионел Меси и Кристиано Роналдо също не попадат сред номинираните.

Ето кои са 30-не възможни носителя на "Златната топка": Осман Дембеле (ПСЖ), Джанлуиджи Донарума (ПСЖ), Джуд Белингам (Реал), Дезире Дуе (ПСЖ), Дензъл Дъмфрис (Интер), Серу Гираси (Борусия Дортмунд), Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Виктор Гьокереш (Арсенал), Ашраф Хакими (ПСЖ), Хари Кейн (Байерн), Хвича Кварацхелия (ПСЖ), Роберт Левандовски (Барселона), Алексис Мак Алистър (Ливърпул), Лаутаро Мартинес (Интер), Скот Мактомини (Наполи), Килиън Мбапе (Реал), Нуно Мендеш (ПСЖ), Жоао Невеш (ПСЖ), Педри (Барселона), Коул Палмър (Челси), Майкъл Олисе (Байерн), Рафиня (Барселона), Деклън Райс (Арсенал), Фабиан Руис (ПСЖ), Върджил ван Дайк (Ливърпул), Винисуис (Реал), Мохамед Салах (Ливърпул), Витиня (ПСЖ), Ламин Ямал (Барселона).