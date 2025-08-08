Роналдо отпразнува юбилей с хеттрик

Кристиано Роналдо отпразнува 12-ата годишдина от марковото си празнуване на гол с вик "Сиууу" с хеттрик. Португалецът вкара три пъти в контролата на Ал Насър, спечелена с 4:0 срещу сънародниците му от Рио Аве. За две от попаденията асистира Жоао Феликс, който дойде от Челси преди няколко дни.

Когато имаше само един гол, Роналдо отстъпи на Садио Мане да изпълни дузпа. Сенегалският му партньор в атаката обаче се провали. Само 16 секунди по-късно обаче Кристиано вкара втория.

През новия сезон Ал Насър се превръща в португалска колония. Освен Роналдо и Феликс там треньор е Жорже Жезуш. Легендата смени Стефано Пиоли в опит най-накрая отборът да спечели трофей. Откакто Роналдо е в него, купите все са далеч от Ал Насър.

Когато Кристиано навърши 42 години през февруари, неговата дневна заплата ще е 488 000 паунда.