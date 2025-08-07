„Ростех”: „Искандер“ е способна да нанася комбинирани удари с различни видове бойни глави по една цел

Ракетната система „Искандер“ е способна да нанася комбинирани удари с различни видове бойни глави по една цел, създавайки многофакторен ефект на поражение. Това казаха за руската информационна агенция от държавната корпорация „Ростех“.

Оперативно-тактическият комплекс, разработен от холдинговата компания „Високоточни комплекси“, е едно от най-ефективните оръжия в зоната на специалните военни операции. Той е особено опасен за защитени обекти в тила на противника. Използването на комплекса лишава противника от възможността да се защити.

„Един от вариантите за използването му е комбинирани удари с ракети с различни бойни глави по един обект. Това осигурява ефекта на многофакторно унищожение. Предвид високата точност и идеалната синхронизация на ударите, противникът няма шанс“, обясниха от корпорацията.