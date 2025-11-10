„Дървената мафия“ обявява цели райони за мъртви и сече

Държавните лесничеи замесени в схемите

Ана Тилак

Едни от последните девствени гори в Европа се намират в Румъния. Но милиони кубически метри дървен материал се изсичат незаконно, а корупцията и слабият контрол улесняват унищожаването на горите. Репортаж по темата излъчи и германската обществена медия АРД.

Лесовъдът Дан Турига и биологът Йон Холбан са открили на сателитни снимки подозрителни промени в горските масиви на Южните Карпати - където все още се срещат близо 200-годишни дървета. Двамата предполагат, че става въпрос за незаконна сеч и са са решени да документират извършеното.

Лесовъдът Турига обяснява как работи „дървената мафия“: дърветата се обявяват за увредени, изсъхнали или мъртви, за да бъдат отсечени. Всъщност обаче това е претекст за отсичането на милиони кубически метри здрава зелена дървесина.

Част от тази дървесина се използва за местно потребление, а останалата се продава с печалба в страни от ЕС, където търсенето нараства едновременно с развитието на индустрията с биомаса: „Производството на пелети допълнително увеличава търсенето на дървесина от румънските гори“, казва Турига.

Неправителствената организация „Agent Green“, за която работят Турига и Холбан, често разкрива случаи на незаконна сеч, при която здрави дървета се обявяват за изсъхнали, или пък се фалшифицират документи. Турига, който по-рано е бил служител в държавното лесовъдно стопанство, говори за „мафията на зелените якички“. Той има предвид, че и държавни органи са замесени в тези незаконни практики. А който разкрива и оповестява техните машинации, живее опасно, се казва в репортажа на АРД.

Точно това се е случило на Габриел Паун - техен колега от същата неправителствена организация. Преди време той бил толкова жестоко пребит, че едва оцелял. Заплахите срещу него обаче продължили и това го принудило да напусне дори страната - сега живее в Австрия. „Организираната престъпност се страхува най-силно от това истината да не излезе наяве. А тези хора нито забравят, нито прощават. Те продължават да ме търсят“, казва Паун.

В края на тази година трябва да влязат в сила нови европейски директиви, осигуряващи по-добра защита на природата и климата. Но различни заинтересовани групировки и партии се опитват да смекчат мерките. А докато политиците търсят решения, в румънските Карпати продължава изсичането на гори.

(Със съкращения, от Дойче веле)