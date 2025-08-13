Русия иска да създаде „буферна зона“ в Украйна

Руските военни съсредоточават усилията си в богатия на ресурси регион Донбас, където от 2014 г. насам бушува войната между Украйна и подкрепяните от Русия сепаратисти. В продължаващата война в Украйна руските военни продължават да напредват бавно, като всеки месец завземат стотици квадратни мили от украинската територия - предимно в оспорвания източен регион Донбас, пише The National Interest.

Напредването на Москва обаче е изключително бавно и е свързано с много висока цена на руските животи и оборудване. Освен това плановете на Кремъл за създаване на буферна зона между двете страни, която да ги раздели след приключването на военните действия, изглежда се провалят.

„Руските сухопътни сили с голяма вероятност са завзели около 500-550 кв. км около 200 кв. мили от украинската територия през юли 2025 г.“, оценява британското министерство на отбраната в последната си разузнавателна оценка за руско-украинския конфликт - като отбелязва, че този темп на напредване е приблизително същият като през юни и през предходните месеци.

Руската армия се движи по-бавно, отколкото би се искало на нейното ръководство, но напредва. Москва разменя хора за територия, но има ясно изразено предимство във войната на изтощение. Киев не разполага със същия капацитет от жива сила и украинските части често са принудени да отстъпват под силен руски натиск, за да съхранят бойните си сили.

"РГС продължи да постига тактически напредък в Донецка област, предимно на североизток и югозапад от Покровск. РГФ продължава опитите си да обкръжи града и да окаже натиск върху останалите логистични маршрути към града", оценява британското министерство на отбраната.

Покровск е ключов логистичен център в Донбас. Ако руските военни успеят да превземат укрепения град, способността на украинските сили да провеждат настъпателни и отбранителни операции в Югоизточна Украйна ще пострада значително. Както отбеляза британското министерство на отбраната, руските сили вече контролират почти цялата Донецка област на юг от Покровск.

Руският лидер Владимир Путин наскоро обяви цел за създаване на буферна зона между Украйна и руска територия - главно в отговор на дръзкото украинско навлизане в руската Курска област през август 2024 г. Създаването на тази буферна зона обаче се оказа много по-трудно, отколкото Кремъл предполагаше.

"През последните две седмици РПГ не са постигнали никакви забележими успехи в украинската област Суми, която граничи с руските области Курск и Белгород. Продължаващите загуби и украинските контраатаки вероятно са осуетили руските намерения за създаване на буферна зона в Сумска област", оценява британското министерство на отбраната.

Според съобщенията руският 51-ви въздушнодесантен полк от 106-та дивизия (ВДВ), разположен в Сумска област, отказва да изпълнява заповеди в резултат на „тежки пехотни нападения с голям брой жертви“. Подразделенията на ВДВ са едни от най-елитните формирования в целите руски въоръжени сили и обикновено се използват за най-трудните мисии. Тригодишният конфликт в Украйна се отрази тежко на силите на ВДВ, като сериозно намали тяхната численост и готовност.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с Путин в Аляска в петък. Общата надежда е, че срещата ще доведе до жизнеспособно - и приемливо за Украйна - решение за прекратяване на тригодишния конфликт, но много анализатори са скептични, че срещата ще доведе до трайни стъпки към мир.

Ставрос Атламазоглу, журналист в областта на отбраната, специализиран в специалните операции, и ветеран от гръцката армия.