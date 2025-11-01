Ракетата е демонстрирала обсег на поражение от над 1200 километра

Руските въоръжени сили за първи път са използвали в бой новата наземна крилата ракета 9M729 „Новатор“. Ракетата е демонстрирала обсег на поражение от над 1200 километра, но се очаква да има значително по-голям обсег от 2500 километра, което ѝ позволява да поразява цели на НАТО в цяла Европа. Украинският външен министър Андрий Сибиха заяви на 31 октомври, че ракетата е била изстреляна 23 пъти от август 2025 г. насам и два пъти през 2022 г., което показва, че бойната употреба може да е предназначена както за тестови цели, така и за демонстрация на сила към държавите от Западния блок. Малко се знае за ракетата, въпреки че се смята, че е производна на морската ракета 3M14 „Калибър“, интегрирана в системата „Искандер-К“. Всяка от тях носи 450-килограмова бойна глава и използва сателитно и инерционно насочване, съобразявайки се с контура на терена в последния си етап, пише Military Watch Magazine.

Потвърденото използване на новата ракета съвпада както с разговорите в Съединените щати за възможността за даряване на крилати ракетни установки „Томахоук“ на Украйна, така и с ескалиращите призиви в Европа за разполагане на сухопътни сили , като и двете биха ескалирали конфликта между Москва и Западния блок.

Това се случва и във време, когато украинските сили, действащи с широка подкрепа от западното разузнаване, данни за насочване и съветници, ескалират атаките срещу ключова инфраструктура в Русия, по-специално срещу нейните енергийни съоръжения. Западни източници силно подкрепят подобни атаки като средство за оказване на натиск върху Москва да се съгласи със западните условия.

Способността на ракетата да извършва както ядрени, така и конвенционални удари по цели на НАТО, както и използването на мобилни ракети-носители, които са особено трудни за неутрализиране, ѝ позволяват да допринесе значително за укрепване на позицията на Русия във военните действия.