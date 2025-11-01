Захарова: Западът се опасява от нови оръжейни изпитания в Русия след „Буревестник“

Още по темата: Руската ракета „Буревестник“ може да промени световния ядрен баланс 13.08.2025 11:13

Много са притеснени какво ще им покажем след това

Западните страни са обезпокоени какви други нови оръжейни изпитания може да проведе Русия след демонстрацията на ракетата „Буревестник“. Това каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на сесия на международния научно-туристически форум „Открийте АТОМ“, съобщават руски медии.

„Сега чуваме отзиви от западните страни за „Буревестник“. Те не мълчат. Много са притеснени какво ще им покажем след това, така че нека удължим удоволствието“, каза още Захарова.

На 26 октомври началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов докладва на върховния главнокомандващ Владимир Путин, че са приключили изпитанията на крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“.