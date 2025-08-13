Руската ракета „Буревестник“ може да промени световния ядрен баланс

Руската ядрена крилата ракета „Буревестник“ отново привлече вниманието, след като в многобройни медийни съобщения се появиха предположения, че Русия може би наскоро е провела нови изпитания. Китайски експерт заяви във вторник, че уникалната ракета, първата по рода си в света, може да е подложена на изпитания, за да се справи с предишни технически предизвикателства, като същевременно формира своеобразно възпиращо средство в условията на руско-украинския конфликт, а медиите съобщиха, че времето на изпитанията съвпада с предстоящите преговори в Аляска, пише Global Times.

Норвежката медия Barents Observer съобщи на 7 август, че изпитанието на „Буревестник“ може да е зад ъгъла, като предупреждението NOTAM (Notice to Airmen), издадено чрез руските авиационни власти, е влязло в сила на 7 август и е валидно до вторник.

Подготовката е в ход от седмици на стартовата площадка „Панково“ на Нова Земя в руската Арктика, отбелязва „Баренцовият наблюдател“. Изданието заяви, че през последните няколко дни е проучило както движението на корабите, така и сателитни снимки от района, в допълнение към онлайн услугите за проследяване на полети и кораби.

Американската медия Newsweek съобщи, че самолет WC-135R на американските военновъздушни сили, предназначен за проследяване на ядрени опити в атмосферата, е прелетял близо до руските ядрени бази в северозападната част на страната миналата седмица.

„Буревестник”, чието име се превежда като „буревестник“, е нисколетяща ракета с наземно базиране, която не само може да носи ядрена бойна глава, но е и с ядрена мощност. За първи път Путин разкри проекта през март 2018 г., съобщи Reuters през октомври 2023 г. Тогава руският президент Владимир Путин заяви, че страната успешно е тествала ракетата.

Ядреното задвижване дава на ракетата много по-голям обсег от традиционните турбореактивни или турбовентилаторни двигатели, които са ограничени от количеството гориво, което могат да носят, посочва Reuters. Позовавайки се на специализирано руско военно списание от 2021 г., Reuters твърди, че „Буревестник“ ще има условен обсег до 20 000 км, така че ще може да се базира навсякъде в Русия и да поразява цели в САЩ. В същото списание се казва, че условната височина на ракетата е само 50-100 метра, много по-ниска от тази на конвенционална крилата ракета, което би затруднило откриването ѝ от радарите за противовъздушна отбрана.

Сун Чжунпин, китайски експерт по военни въпроси, заяви пред Global Times във вторник, че „Буревестник“ е уникално оръжие, разработвано от Русия. За разлика от конвенционалните крилати ракети, които разчитат на химически горива, „Буревестник“ използва ядрена енергия, което му осигурява почти безкраен обсег.

„Ако оръжието бъде успешно разработено, то би могло до известна степен да промени модела на глобалната стратегическа ядрена сила”, каза Сун Чжунпин.

В доклада на Reutersсе отбелязва също, че разработването на ядрения двигател на ракетата е било огромно техническо предизвикателство, свързано с редица неуспешни тестове. През 2019 г. най-малко петима руски ядрени специалисти загинаха при експлозия и изпускане на радиация по време на експеримент в Бяло море, а източници от американското разузнаване заявиха, че подозират, че това е било част от тест на „Буревестник“.

Сун Чжунпин заяви, че разработването на ядреното гориво може да се окаже техническо предизвикателство и новите тестове може да са насочени към решаването на тези проблеми. Но действителните бойни характеристики на ракетата, включително нейната надеждност и радиационни рискове, все още не са изяснени.

Индийската медия Eurasian Times отбеляза в понеделник, че спекулациите за предстоящи изпитания на ядрената ракета „Буревестник“ са се появили непосредствено преди преговорите между Тръмп и Путин в Аляска по въпроса за Украйна.