Руски монах е осъден за незаконно пребиваване в Гърция

Присъдата обаче няма да бъде изпълнена

Руски монах е осъден на две години затвор и глоба от 5000 евро съгласно новия имиграционен закон на Гърция, след като е признат за виновен в незаконно пребиваване в страната в продължение на три години, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Присъдата обаче няма да бъде изпълнена, тъй като монахът се е съгласил доброволно да напусне Гърция.

Той е арестуван на летище Солун, докато се опитва да пътува до Москва през Истанбул, когато властите откриват, че няма валидни документи за пребиваване.

Разследването е установило, че е влязъл в Гърция в началото на 2022 г. с двумесечно разрешение за пребиваване. След изтичането му той посещава Света гора Атон, където получава тридневно разрешение за влизане, но остава в изцяло мъжката монашеска общност повече от три години, пребивавайки в руския православен манастир „Свети Пантелеймон“.

„Планирах да се върна в страната си през 2022 г., но не можах да намеря билет“, каза монахът пред съда. „Живеех в манастира „Свети Пантелеймон“. Сега искам да се върна.“

Той добави, че вярва, че ще му бъде наложена само малка глоба за пресрочване на визата.