Военнослужещи от Южната група войски унищожиха станция за радиоелектронна борба (РЕБ) „Пластун“ и вражески миномет край село Звановка в Донецката народна република (ДНР). Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Въздушно разузнаване засече станция за електронна борба „Пластун“, принадлежаща на украинските въоръжени сили, близо до село Звановка, която осигуряваше прикриване на позиции от дронове FPV.

Решителните действия на нашите войски унищожиха станцията“, се казва в изявлението.

Министерството на отбраната отбеляза, че руските сили са унищожили и внимателно камуфлиран 120-милиметров миномет, който се е намирал в непосредствена близост до мястото, където е била унищожена станцията за електронна борба.