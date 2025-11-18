Су-57Е: Висш пилотаж над Дубай

Най-новият руски многоцелеви изтребител от пето поколение, Су-57Е, демонстрира своите възможности за първи път в Близкия изток на авиошоуто в Дубай, съобщава руска агенция.

Самолетът беше пилотиран от заслужил летец-изпитател и Герой на Русия Сергей Богдан, който изпълни висш пилотаж. Руският изтребител се завърна на пистата под аплодисменти и викове „Русия, напред!“.

Су-57Е беше показван преди това на изложби в Китай и Индия.

Изложението в Дубай ще се проведе от 17 до 21 ноември.