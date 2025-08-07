Самолети на Манчестър Юнайтед и Нюкасъл чакат в Лайпциг за Шешко

Самолети и пратеници на Манчестър Юнайнед и Нюкасъл едновременно чакат на летището в Лайпциг, за да вземат със себе си Бенджамин Шешко. Нападателят на едноименния германски клуб е силно желан от двата гранда, но последните информации сочат, че ще премине на „Олд Трафорд“. Представители на двата клуба от Висшата лига са се чекирали в един ден в два хотела в центъра на Лайпциг. И Манчестър Юнайтед, и Нюкасъл са отправили оферта от 85 милиона евро за Шешко.

Разликата между клубовете е, че „червените дяволи“ няма въобще да играят в Европа, а Нюкасъл е в Шампионската лига. Въпреки това Шешко предпочита да отиде на „Олд Трафорд“, където се надяват Рубен Аморим най-накрая да направи революцията и да върне славата от времената на сър Алекс Фъргюсън.

Шешко дойде в Лайпциг през 2023 година, след като стана звезда в Залцбург.